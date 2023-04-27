Депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв заявив, що звинувачення ексрозвідника, полковника Романа Червінського у "здачі" координат аеродрома "Канатове", внаслідок чого загинув командир військової частини та знищено два винищувачі Повітряних сил ЗСУ, є "повною маячнею", оскільки винного в цьому злочинця вже засудили раніше.

Про це нардеп написав у Facebook.

За його словами, справа про кіровоградський аеропорт обростає новими подробицями, які свідчать про “замовний і штучний” характер звинувачення.

“Минулого місяця суд у Кропивницькому засудив до 14,5 років тюрми колишнього контррозвідника СБУ Сергія Говоруху. Саме він на початку війни надав ворогу координати військового аеродрому “Канатове” і скорегував ракетний удар. Слідство встановило прямий зв’язок Говорухи з ворожими спецслужбами і він отримав тюремний термін за державну зраду”, – йдеться в дописі.

Ар’єв наголосив, що два роки служби – з 2019-го по 2021-й – Говоруха провів у Херсоні оперуповноваженим департаменту контррозвідки.

“Саме Херсонське СБУ здало і місто, і область на початку війни, і саме в Херсоні активно працював ще один нещодавно викритий зрадник – голова Кримського управління СБУ Кулініч, агент ФСБ, призначений на цю посаду Зеленським за поданням Баканова”, – прокоментував народний депутат.

Крім того, Ар’єв додав, що усю вину нині намагаються “спихнути” на бойового офіцера, який брав участь у операціях з ліквідації терористів “Гіві” та “Мотороли”, а також виманюванні “вагнерівців” в Україну у 2020.

“Офіцера, який насолив і ФСБ з ГРУ, і Банковій, бо не мовчав про зірвану операцію щодо “вагнерівців”. І ніхто зі слідства, звісно, не ставить питання – чому під час проведення спецоперації на засвіченому аеродромі перебували під відкритим небом бойові літаки? Чому їх не забрали, оскільки ризик при проведенні подібних операцій є завжди? І чому командний склад проігнорував повітряну тривогу, що призвело до жертв під час удару?”, – мовиться в повідомленні.

Відтак, депутат переконаний, що розповіді про скасовану операцію – це для “непосвяченої публіки”. Тоді як насправді скасування не було. А однобічність слідчих – доводить замовність справи щодо Червінського. “Це сигнал військовим – мовчіть, щоб гірше не було. Проте, ефект може бути зворотнім. На Банковій не розуміють скільки всього накопичилось щодо них”, – резюмував Ар’єв.

Довідка. 21 квітня СБУ повідомила Червінському про підозру за статтею ККУ “Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень”. Його дії призвели до ракетного удару російськими армійцями по аеродрому “Канатове” у Кіровоградській області влітку 2022 року.

24 квітня, на Тернопільщині Служба безпеки України затримала Червінського.

25 квітня, ​​Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Роману Червінському. За даними слідства, його дії призвели до жертв та знищення техніки після обстрілу аеродрому “Канатове” Кіровоградської області.