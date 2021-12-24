Колишній Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк прокоментував спробу арешту Порошенка та зазначив, що такі дії матимуть для Зеленського "непоправні наслідки".

Про це заявив Арсеній Яценюк на офіційній сторінці у Facebook.

Суддям, які розглядатимуть цей запобіжний захід, добре відома доля особи з прізвищем Кірєєв”, — зазначив Яценюк у повідомленні та наголосив, що “ще є можливість зупинитись”.

Експрем’єр-міністр закликав владу провести відкриту розмову з опозицією та громадянським суспільством про те, як об’єднати й захистити державу перед загрозою наступу Росії.

Також Арсеній Яценюк згадав четвертого Президента України та запропонував “запитати в Януковича” про наслідки подібних вчинків.

ДОВІДКА. Родіон Кіреєв — український юрист та суддя Печерського районного суду міста Києва, діяльність якого піддавалася критиці опозиції. Колишній суддя Кірєєв відомий тим, що засудив до тюремного ув’язнення Юлію Тимошенко.