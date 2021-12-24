Про це заявив Арсеній Яценюк на офіційній сторінці у Facebook.
Суддям, які розглядатимуть цей запобіжний захід, добре відома доля особи з прізвищем Кірєєв”, — зазначив Яценюк у повідомленні та наголосив, що “ще є можливість зупинитись”.
Експрем’єр-міністр закликав владу провести відкриту розмову з опозицією та громадянським суспільством про те, як об’єднати й захистити державу перед загрозою наступу Росії.
Також Арсеній Яценюк згадав четвертого Президента України та запропонував “запитати в Януковича” про наслідки подібних вчинків.
ДОВІДКА. Родіон Кіреєв — український юрист та суддя Печерського районного суду міста Києва, діяльність якого піддавалася критиці опозиції. Колишній суддя Кірєєв відомий тим, що засудив до тюремного ув’язнення Юлію Тимошенко.
- Нагадаємо, що виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт п’ятого президента України та лідера “Європейської солідарності” Петра Порошенка.
- Також в Офісі генпрокурора (ОГП) погодили клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України та лідеру “Європейської солідарності” Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення мільярдної застави.
- Нещодавно п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що звинувачення проти нього в державній зраді є частиною “дивних речей”, які відбуваються за його наступника та загрожують національній єдності.
- Відомо, що у посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні заявили, що уважно стежать за справою проти колишнього президента та лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.