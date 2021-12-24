Про це заявив Арсеній Яценюк на офіційній сторінці у Facebook. 

Суддям, які розглядатимуть цей запобіжний захід, добре відома доля особи з прізвищем Кірєєв”, — зазначив Яценюк у повідомленні та наголосив, що “ще є можливість зупинитись”.

Експрем’єр-міністр закликав владу провести відкриту розмову з опозицією та громадянським суспільством про те, як об’єднати й захистити державу перед загрозою наступу Росії. 

Також Арсеній Яценюк згадав четвертого Президента України та запропонував “запитати в Януковича” про наслідки подібних вчинків. 

ДОВІДКА. Родіон Кіреєв — український юрист та суддя Печерського районного суду міста Києва, діяльність якого піддавалася критиці опозиції. Колишній суддя Кірєєв  відомий тим, що засудив до тюремного ув’язнення Юлію Тимошенко.