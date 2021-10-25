Члени перехідного уряду Судану та інші цивільні лідери були арештовані на тлі повідомлень про військовий переворот в країні.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Прем’єр-міністра Абдаллу Гамдока невідомі озброєні особи помістили під домашній арешт.

Командування збройними силами країни наразі нічого не коментує, але демократичні групи закликали до вуличних протестів.

Між військовими та цивільними лідерами виникли розбіжності з того часу, як два роки тому було повалено колишнього лідера Омара аль-Башира і було створено перехідний уряд. Він прийшов до влади завдяки державному перевороту і керував країною одноосібно з 1989 року.

У заяві міністерства інформації йдеться, що затримання проводилися “об’єднаними збройними силами”. Також повідомили, Гамдока змушували підтримати держпереворот, але він відмовлявся це зробити.

У столиці країни Хартумі не працює Інтернет, але в соціальних мережах публікують фотографії того, як розгніваний натовп спалює шини на вулицях.

За час перехідного уряду Судан почав виходити з міжнародної ізоляції. У 2020-му США виключили країну з переліку держав, які підтримують тероризм. А ще Судан мав проводити економічні реформи, щоб отримувати міжнародні кредити.