У Німеччині при спробі правоекстремістської організації, яка планувала викрадення політиків та штурм Бундестагу, затримали 24 німців та одну громадянку РФ.

Про це повідомив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, DW з посиланням на федеральну прокуратуру Німеччини та Reuters.

“Сьогодні вранці триває масштабна антитерористична операція. Федеральний генеральний прокурор розслідує підозрювану терористичну мережу з Рейхсбюргер. Є підозра, що планувався збройний напад на конституційні органи”, — написав Бушман.

Demokratie ist wehrhaft: Seit heute Morgen findet ein großer Anti-Terror-Einsatz statt. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen ein mutmaßliches Terror-Netzwerk aus dem Reichsbürger-Milieu. Es besteht der Verdacht, dass ein bewaffneter Überfall auf Verfassungsorgane geplant war. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) December 7, 2022

Серед підозрюваних керівників особи, на ім’я Генріх XIII П.Р. та Рюдігер в. П., відповідно до німецьких правил захисту конфіденційності. Перший — відомий 71-річний член другорядного німецького дворянського роду, а другий — 69-річний колишній десантник.

За даними прокуратури, Генріх XIII П. Р., якого планували зробити новим німецьким лідером, контактував з російськими офіційними особами у прагненні встановити новий порядок в Німеччині після повалення берлінського уряду. Водночас росіянка Віталія Б. буцімто допомагала в цьому.

Також прокуратура підозрює чинного військовослужбовця Командування сил спеціального призначення Бундесверу (KSK) та кілька резервістів Бундесверу.

Для досягнення своїх цілей угруповання обирало як мішеней військовослужбовців Бундесверу та поліціянтів, сформувавши “військове відділення” та раду на чолі з Генріхом XIII П. Р.

У будинку військовослужбовця та в його казармі у федеральній землі Баден-Вюртемберг провели обшук.

Зауважимо, що терористична група набиралася переважно з представників організації так званих “рейхсбюргерів”, які відкидають сучасний державний устрій в Німеччині та хочуть замінити його на недемократичну систему.