Триває сто шістдесят шоста доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Спроба наступу окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків під вогнем українських воїнів захлинулася. Ворог відійшов.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку підрозділи противника з застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії намагаються стримати Сили оборони від просування вглиб тимчасово захопленої росіянами території.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження з артилерії поблизу Великої Комишувахи, Дмитрівки, Вірнопілля, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Микільського. Завдав авіаційного удару біля Залимана.

Окупанти безрезультатно спробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного.

На Донецькому напрямку ворог, застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення, намагається завдати максимальних втрат нашим підрозділам та не допустити їх перекидання на інші напрямки.

На Краматорському напрямку противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Стародубівки. Завдав авіаударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Краснополівки, Покровського і Вершини. Завдав авіаційних ударів в районах Бахмута, Соледара і Кодеми.

Ворожі штурми в напрямках населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Вершина і Кодема наші воїни відбили.

На Авдіївському напрямку артилерійські та танкові обстріли зафіксовано біля Авдіївки, Опитного, Новобахмутівки, Карлівки, Кераміка і Курахового. Ворожа авіація діяла неподалік Нью-Йорка, Красногорівки і Мар’їнки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів обʼєктів цивільної інфраструктури населених пунктів.

Ворог також намагався прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Мар’їнка та Шевченко, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку районів міст Запоріжжя та Павлоград.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли з танків та артилерії різних типів населених пунктів. Завдав авіаційних ударів неподалік Лозового, Ольгиного, Андріївки і Таврійського. Значну увагу зосереджує на повітряній розвідці безпілотними літальними апаратами.