Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь”.
“Зухвала спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи під прикриттям артилерійського вогню захопити спостережні пости в районі Токаревого успіху не мала і військові РФ “ретирувалися”, — зазначили у командуванні.
Також корабельне угруповання ворожих сил залишило на патрулюванні 2 кораблі, решта – відновлює сили й запаси по базах в Криму. Але загрози ракетного нападу та відчайдушної висадки російського десанту це не зменшує.
Водночас у Херсонській та Миколаївській областях росіяни продовжують укріплюватися на зайнятих позиціях, а на окупованих територіях розгортається гуманітарна криза. Проте колабораційна влада, призначена з некомпетентних осіб не здатна вирішувати адміністративні та економічні питання.
“Забезпечення регіону в ручному режимі ситуативними постачаннями продовольства, пального, ліків та іншим вже навіть не створює ілюзії добробуту. Самі колаборанти вишукують способи втекти від відповідальності та нав’язаних обов’язків до Криму”, – наголошують в оперативному командуванні “Південь”.
- Нагадаємо, що представники російської окупаційної влади планують провести “перепис населення” в Херсонській області у спосіб, як було здійснено в тимчасово окупованому Криму у 2014 році.
- Зокрема “керівництво” тимчасово окупованої Херсонщини готує звернення про приєднання до Росії.
- Раніше повідомлялося про ситуацію в окупованому Херсоні та Чорнобаївці.
- Також Денісова заявила, що російські загарбники забирають квартири у жителів Херсону.