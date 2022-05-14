Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь”.

“Зухвала спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи під прикриттям артилерійського вогню захопити спостережні пости в районі Токаревого успіху не мала і військові РФ “ретирувалися”, — зазначили у командуванні.

Також корабельне угруповання ворожих сил залишило на патрулюванні 2 кораблі, решта – відновлює сили й запаси по базах в Криму. Але загрози ракетного нападу та відчайдушної висадки російського десанту це не зменшує.

Водночас у Херсонській та Миколаївській областях росіяни продовжують укріплюватися на зайнятих позиціях, а на окупованих територіях розгортається гуманітарна криза. Проте колабораційна влада, призначена з некомпетентних осіб не здатна вирішувати адміністративні та економічні питання.

“Забезпечення регіону в ручному режимі ситуативними постачаннями продовольства, пального, ліків та іншим вже навіть не створює ілюзії добробуту. Самі колаборанти вишукують способи втекти від відповідальності та нав’язаних обов’язків до Криму”, – наголошують в оперативному командуванні “Південь”.