Ситуація з побиттям жінки у потязі сполученням "Маріуполь — Київ" вночі 31 липня перебуває на контролі органів операційного управління "Укрзалізниці".

Про це повідомив член Наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко в Facebook.

Він уточнив, що вже другий день перебуває в комунікації з в.о. голови правління. Каже, що направить звернення, щоб “Укрзалізниця” ініціювала службову перевірку дій провідників та начальника потягу.

За інформацією Лещенка, зараз операційне управління “Укрзалізниці” вивчає питання, чи з юридичної точки зору ця ситуація підпадає під визначення “нещасного випадку”, який покриває страхування, чи це має трактуватися як “зумисні дії”.

“Виконавчі органи управління “Укрзалізниці” в переговорах зі страховою, щоб вони покрили цей випадок”, — додав він.

Член Наглядової ради також нагадав, що транспортна міліція не супроводжує потяги з 2012 року, її ліквідували у 2015 році. Додає, що відновлення цього підрозділу — це компетенція не “Укрзалізниці”, а народних депутатів.

“Щодо нинішньої ситуації, то “Укрзалізниця” як ніхто інший зацікавлена в безпеці пасажирів, збереженні доброї репутації компанії та покращенні сервісу перевезень попри встановлений урядом тариф, який робить такі перевезення збитковими, без належної компенсації бюджетом цих збитків”, — запевнив Лещенко.

Він уточнив, що “Укрзалізниця” тривалий час намагається залучити представників поліції для присутності в потягах, щоб ті забезпечували громадський порядок.

“Водночас поліція наполягає на тому, щоб такі послуги надавалися платно і трактувалися не як забезпечення громадського порядку, а як охорона. В масштабах “Укрзалізниці” це додаткові 250 мільйонів гривень щороку — нагадаю, без жодної компенсації збитків пасажирських перевезень”, — пояснив він.

Водночас додає, що пасажири за рік сплачують близько 2 мільярдів гривень ПДВ, і з цих податків утримується поліція, тому цілком логічно, щоб гроші платників податків ішли на забезпечення громадського порядку цих самих платників податків, у тому числі, у потягах — силами Нацполіції.