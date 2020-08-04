В "Укрзалізниці" заявили, що звільнять низку працівників, через недбалість яких чоловік проник до поїзда "Маріуполь - Київ", побив пасажирку та спробував згвалтувати.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Працівників, через недбалість яких сторонній чоловік проник до поїзда №9/10 Київ — Маріуполь та побив пасажирку, буде звільнено із займаних посад. Зазначені співробітники проявили недостатній професійний рівень і допустили низку порушень”, – йдеться у повідомленні.

В ході оперативного службового розслідування інциденту було встановлено, що на станції “П’ятихатки-Стикові”, скориставшись відсутністю провідника на робочому місці, чоловік самовільно увійшов до вагона №3 і зайняв вільне місце. Близько 03:30 до провідника вагона №4 звернулася пасажирка з ознаками побиття й попросила про допомогу.

Провідники не надали належної допомоги, яка передбачена в таких випадках. Зловмисника затримали правоохоронці, а поїзна бригада надала всі необхідні свідчення.

Відтак, із посад звільнять провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника поїзда, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.

Також усіх провідників додатково проінструктували, аби не допустити таку ситуацію у майбутньому.