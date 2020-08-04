Про це повідомляє пресслужба компанії.
“Працівників, через недбалість яких сторонній чоловік проник до поїзда №9/10 Київ — Маріуполь та побив пасажирку, буде звільнено із займаних посад. Зазначені співробітники проявили недостатній професійний рівень і допустили низку порушень”, – йдеться у повідомленні.
В ході оперативного службового розслідування інциденту було встановлено, що на станції “П’ятихатки-Стикові”, скориставшись відсутністю провідника на робочому місці, чоловік самовільно увійшов до вагона №3 і зайняв вільне місце. Близько 03:30 до провідника вагона №4 звернулася пасажирка з ознаками побиття й попросила про допомогу.
Провідники не надали належної допомоги, яка передбачена в таких випадках. Зловмисника затримали правоохоронці, а поїзна бригада надала всі необхідні свідчення.
Відтак, із посад звільнять провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника поїзда, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.
Також усіх провідників додатково проінструктували, аби не допустити таку ситуацію у майбутньому.
- Нагадаємо, у п’ятницю, 31 липня, в поїзді “Маріуполь — Київ” чоловік увірвався до купе, де їхала жінка з дитиною. Він побив її та намагався зґвалтувати.
- Ситуація з побиттям жінки у потязі сполученням “Маріуполь — Київ” вночі 31 липня перебуває на контролі органів операційного управління “Укрзалізниці”.
- Жертва нападу в потязі Маріуполь-Київ розповіла про свій стан.