27 жовтня американський винахідник та підприємець Ілон Маск звернувся до рекламодавців Twitter, за день до встановленого судом терміну закриття угоди з придбання платформи. Він пояснив, що його мотивувало придбати соцмережу.

Про це він написав у Twitter.

У своєму дописі Маск, який зараз перебуває в Сан-Франциско і проводить тиждень у штаб-квартирі Twitter, повідомляє TechCrunch, зауважив, що було багато спекуляцій про те, чому він купив Twitter, наголошуючи що більшість із них була хибна.

Він повторив деякі з основних тез, які він висловлював з моменту першого оголошення про придбання, про те, що вірить у потенціал Twitter, але стурбований тим, що “соціальні медіа розділяться на крайні праві та крайні ліві ехокамери”, оскільки традиційні медіа продовжують свою “невпинну гонитву за кліками”.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

“Причина, з якої я купив Twitter, криється в тому, що для майбутнього цивілізації важливо мати цифровий майданчик, де можна буде обговорювати широке коло ідей, і не скочуватися у насильство. Ось чому я купив Twitter. Я зробив це не тому, що це буде легко. Я зробив це не для того, щоб заробити більше грошей. Я зробив це, щоб спробувати допомогти людству, яке я люблю”, – зазначив підприємець.

За його словами, він інвестував у Twitter, оскільки вірить в його потенціал бути платформою для свободи слова в усьому світі, і вважає, що свобода слова є суспільним імперативом для функціонуючої демократії. У квітні винахідник був переконаний, що компанія не буде ні процвітати, ні служити цьому суспільному імперативу в її “нинішньому вигляді”.

Однак у сьогоднішньому листі Маск, схоже, певною мірою усвідомлює той факт, що “дозволено все!” це політика модерування вмісту, яка приречена на провал.

Тож, Маск зауважив, що платформа, очевидно, не може стати безплатним пекельним ландшафтом, де “можна сказати що завгодно без наслідків!”. Крім дотримання законів країни, переконаний підприємець, платформа має бути теплою та привітною для всіх, де кожен зможе обирати те, що йому довподоби.

Він завершує публікацію, повідомляючи рекламодавцям, що Twitter прагне бути “найповажнішою рекламною платформою у світі, яка зміцнює ваш бренд і розвиває ваше підприємство”.

Раніше Ілон Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, опублікувавши відео, де він заходить до штаб-квартири компанії з умивальником, підписавши “заходжу до штаб-квартири Twitter – занурюємося!”.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

У квітні цього року американський винахідник, підприємець Ілон Маск придбав соціальну мережу Twitter за 44 млрд доларів після тривалих перемовин.

Згодом Маск публічно висловив занепокоєння, що Twitter ввів його в оману щодо кількості ботів і фейкових акаунтів у мережі. Twitter відкинув ці звинувачення та заявив, що надав Маску достатньо інформації про компанію. У липні Маск подав заяву про вихід з угоди, що призвело до позову Twitter і зустрічного позову Маска.

Натомість у серпні Ілон Маск знайшов нову причину для того, щоб розірвати угоду про купівлю Twitter за 44 млрд доларів. Цього разу він посилається на слова колишнього керівника служби кібербезпеки у Twitter, який заявив про “неприпустимі недоліки” у захисті від хакерів. Ілон Маск знову подав заяву про розірвання угоди щодо купівлі Twitter з посиланням на звинувачення від нового інформатора. У листі до Twitter юристи Ілона Маска вказали на звинувачення колишнього керівника служби кібербезпеки компанії, запевнивши, що якщо ці заяви правдиві, то Twitter порушив угоду про злиття.

Проте минулого тижня Ілон Маск запропонував Twitter Inc завершити угоду про купівлю компанії за узгодженою на початку ціною 54,20 долара за акцію. Після цього суддя, який веде справу, на запит Ілона Маска постановив зупинити судовий розгляд до 28 жовтня.