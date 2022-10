Про це він написав у Twitter.

У своєму дописі Маск, який зараз перебуває в Сан-Франциско і проводить тиждень у штаб-квартирі Twitter, повідомляє TechCrunch, зауважив, що було багато спекуляцій про те, чому він купив Twitter, наголошуючи що більшість із них була хибна.

Він повторив деякі з основних тез, які він висловлював з моменту першого оголошення про придбання, про те, що вірить у потенціал Twitter, але стурбований тим, що “соціальні медіа розділяться на крайні праві та крайні ліві ехокамери”, оскільки традиційні медіа продовжують свою “невпинну гонитву за кліками”.

За його словами, він інвестував у Twitter, оскільки вірить в його потенціал бути платформою для свободи слова в усьому світі, і вважає, що свобода слова є суспільним імперативом для функціонуючої демократії. У квітні винахідник був переконаний, що компанія не буде ні процвітати, ні служити цьому суспільному імперативу в її “нинішньому вигляді”.

Однак у сьогоднішньому листі Маск, схоже, певною мірою усвідомлює той факт, що “дозволено все!” це політика модерування вмісту, яка приречена на провал.

Тож, Маск зауважив, що платформа, очевидно, не може стати безплатним пекельним ландшафтом, де “можна сказати що завгодно без наслідків!”. Крім дотримання законів країни, переконаний підприємець, платформа має бути теплою та привітною для всіх, де кожен зможе обирати те, що йому довподоби.

Він завершує публікацію, повідомляючи рекламодавцям, що Twitter прагне бути “найповажнішою рекламною платформою у світі, яка зміцнює ваш бренд і розвиває ваше підприємство”.

Раніше Ілон Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, опублікувавши відео, де він заходить до штаб-квартири компанії з умивальником, підписавши “заходжу до штаб-квартири Twitter – занурюємося!”.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022