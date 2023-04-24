Спроби президента Франції Емманюеля Макрона залучити Китай як посередника в російсько-українській війні зазнають невдачі. По стратегії французького глави завдали удару заяви китайського посла.

Про це повідомило Bloomberg.

На думку видання, висловлювання посла Китаю у Франції Лу Шайе, який поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських держав, прозвучали для Макрона “як черговий холодний душ на надії” змусити Пекін співпрацювати з Україною. Хоча Китай вважає себе нейтральним — його позиція посилила війну РФ проти України.

У Парижі вже висловили стурбованість та попросили Пекін пояснити, чи відображають зауваження посла його позицію. Зокрема до цього долучилися низка інших країн, як Україна, Естонія, Латвія, Литва та Чехія. Нині офіційних заяв від КНР не пролунало.