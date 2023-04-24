Про це повідомило Bloomberg.
На думку видання, висловлювання посла Китаю у Франції Лу Шайе, який поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських держав, прозвучали для Макрона “як черговий холодний душ на надії” змусити Пекін співпрацювати з Україною. Хоча Китай вважає себе нейтральним — його позиція посилила війну РФ проти України.
У Парижі вже висловили стурбованість та попросили Пекін пояснити, чи відображають зауваження посла його позицію. Зокрема до цього долучилися низка інших країн, як Україна, Естонія, Латвія, Литва та Чехія. Нині офіційних заяв від КНР не пролунало.
Водночас самостійні кроки, які робив Макрон, викликали критику в Європі та США. Однією з причин було те, що він поїхав до Китаю без попередніх консультацій.
Джерела, близькі до Білого дому, наголосили, що адміністрація президента США Джо Байдена роздратована “фрілансом Макрона у делікатному дипломатичному питанні без консультацій із союзниками”.
- Президент Франції перебував з візитом у Китаї протягом 6-7 квітня, де він зустрівся з колегою Сі Цзіньпінем. Під час зустрічі він заявив, що Європа має зменшити свою залежність від США, а також уникати втягування в конфлікт між Пекіном і Вашингтоном щодо Тайваню.
- Після триденного візиту Емманюеля Макрона до Китаю низка європейських політиків розкритикували його за наївні сподівання переконати КНР вплинути на Путіна.
- У Німеччині та Чехії викликали обурення заяви президента Франції Емманюеля Макрона про Тайвань та залежність Європи від США. Політики розкритикували спробу підірвати ключовий альянс між Європою та США.
- Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до КНР заявив, що Європа повинна продовжувати співпрацю з Китаєм щодо питання війни в Україні.