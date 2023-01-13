Вище військово-політичне керівництво України не виключає спроби нової хвилі наступу з боку РФ, проте навчання, що будуть проходити у Білорусі в січні, не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ.

Про це інформує пресслужба Київської міської військової адміністрації з посиланням на слова начальник КМВА Сергія Попка.

За розвідувальними даними, для спроб можливого наступу Росія готує нову хвилю мобілізації, крім того, 150 тисяч раніше мобілізованих вже проходять підготовку на полігонах. Проте, Україна самостійно і за допомогою партнерів постійно моніторить ситуацію на фронтах і ситуацію щодо підготовки Росії до ймовірного повторного наступу.

Водночас 16 січня на території Білорусі мають розпочатися спільні льотно-тактичні навчання білоруських і російських військових. Але на думку начальник КМВА, ці навчання не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ чи концентрованих ракетних ударів по столиці.

“Я хочу вам сказати, що в нас кожен місяць 2022 року і початок 2023 – вирішальний місяць. Ми ще з лютого 2022 року вистояли, витримали, зупинили, відкинули. Загрозу не знімаємо поки триває війна і поки знаєте, що прогнозують нову чергу мобілізації в Росії. Поки загроза не знята”, – сказав Сергій Попко.

А також зауважив, що в Білорусі безперервно проводяться спільні навчання угруповання білоруської армії та армії РФ, але відповідними керівниками військовими проводяться певні заходи в плані підготовки органів управління, накопичення матеріально-технічних засобів, обладнання території з метою недопущення й упередження в діях агресора.

“Я б не пов’язував ці навчання повітряних сил, які будуть на території Білорусі з масовими ракетними ударами. Ми можемо їх очікувати будь-коли. Створюємо завдяки повітряним силам та іншим силам протиповітряної оборони відповідну ешелоновану систему, щоб можна було не допустити критичних пошкоджень об’єктів інфраструктури”, – підсумував начальник КМВА.