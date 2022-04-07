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Спроби РФ підтримати рубль “виснажать” її військові ресурси – посадовець США

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо заявив, що зусилля РФ підтримати курс рубля в кінцевому підсумку "вичерпають" її ресурси для боротьби з війною в Україні.

Четвер, 7 квітня 2022, 18:39
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Про це інформує американський телеканал CNN.

Він зауважив, що США працювали з європейськими союзниками та партнерами, щоб вирівняти низку руйнівних санкцій проти російської економіки, і те, що в РФ зробили через санкції, – це взяли гроші, які вони заробляють від продажу речей за кордоном, і примушують цих експортерів брати ці гроші і повертати їх у РФ і купувати рублі.

“Кожного разу, коли вони беруть долар чи євро і повертають їх у РФ і змушують свої компанії купувати рублі, це виснажує їхні ресурси, котрі дозволяють їм вести війну”, – зазначив Адейемо.

Посадовець не відповів прямо, чи повинна Європа припинити купувати газ у РФ, водночас наголосив, що Європа має “зобов’язання усунути російські енергоносії, і саме це вони почали робити”, посилаючись на заборону російського вугілля.

За його словами, наразі казначейство зосереджено на тому, щоб переслідувати “російські військові машини”, зокрема й її аерокосмічну та військову промисловість.

“Для нас головне – переконатися, що ми робимо це так, аби завдати шкоди російській економіці більше, ніж нашій економіці”, – заявив Адейемо.

Теги: наслідки санкцій для рф, падіння рубля, санкцій, США

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