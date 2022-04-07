Спроби РФ підтримати рубль “виснажать” її військові ресурси – посадовець США

Про це інформує американський телеканал CNN.
Він зауважив, що США працювали з європейськими союзниками та партнерами, щоб вирівняти низку руйнівних санкцій проти російської економіки, і те, що в РФ зробили через санкції, – це взяли гроші, які вони заробляють від продажу речей за кордоном, і примушують цих експортерів брати ці гроші і повертати їх у РФ і купувати рублі.
“Кожного разу, коли вони беруть долар чи євро і повертають їх у РФ і змушують свої компанії купувати рублі, це виснажує їхні ресурси, котрі дозволяють їм вести війну”, – зазначив Адейемо.
Посадовець не відповів прямо, чи повинна Європа припинити купувати газ у РФ, водночас наголосив, що Європа має “зобов’язання усунути російські енергоносії, і саме це вони почали робити”, посилаючись на заборону російського вугілля.
За його словами, наразі казначейство зосереджено на тому, щоб переслідувати “російські військові машини”, зокрема й її аерокосмічну та військову промисловість.
“Для нас головне – переконатися, що ми робимо це так, аби завдати шкоди російській економіці більше, ніж нашій економіці”, – заявив Адейемо.
- Нагадаємо, через інфляцію та санкції у РФ виникли проблеми з виконанням військового замовлення. Водночас в російському бюджеті відсутні додаткові кошти.
- Відповідно до санкцій Європейського Союзу щодо РФ, Бельгія заблокувала російські фінансові операції на загальну суму 196,4 млрд євро, а також заморозила активи на 2,7 млрд євро.
- Європейський союз переносить ембарго на імпорт російського вугілля через тиск Німеччини. Тепер санкції набудуть чинності з середини серпня.
- Велика Британія оголосила про нові санкції проти РФ у відповідь на скоєні російськими солдатами воєнні злочини в Україні. Серед санкцій – замороження активів “Сбербанку” та відмова від вугілля.