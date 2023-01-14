Намагання Росії залучити до широкомасштабної війни в Україні всі свої військові ресурси свідчать про підготовку РФ до продовження довготривалої війни.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.

За даними української розвідки, проведені Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу РФ свідчать про підготовку переведення Росії на воєнний стан. Вони спрямовані на посилення потенціалу Збройних сил РФ та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку широкомасштабної війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами.

У розвідці зазначили, що намагання Росії залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавнє призначення начальника генерального штабу ЗС РФ Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни в Україні.

Раніше у розвідці повідомляли, що з огляду на масштаби мобілізації, Російська Федерація намагається створити двохмільйонну армію.

У розвідці зазначили, що під час першої хвилі мобілізації до Збройних сил РФ було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні.

Відтак, воєнна розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. Тобто до ЗС РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористці створити стратегічні резерви.

За інформацією розвідки, в Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.

За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресорка, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.