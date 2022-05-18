Намагання російських загарбників відновити централізоване водопостачання у Маріуполі може перетворитись на екологічну катастрофу для міста, адже без повноцінної системи водовідведення та очистки стоків каналізаційні води будуть виливатись просто на вулиці, що спричинить зростання інфекційних захворювань серед населення.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

Так, мер міста Вадим Бойченко наголосив, що непрофесійні дії з боку російських окупантів ставлять під загрозу життя 100 000 маріупольців, які залишились у зруйнованому місті.

Він додав, що у Маріуполі зруйновано або затоплено всі 22 насосні станції, а понад 50% мережі водопостачання – пошкоджено.

Окрім цього, у місті відсутнє електропостачання, яке необхідне для прокачування води у мережі.

“Але головна проблема – це відсутність працюючої системи очистки стоків та водовідведення. Якщо навіть окупанти якось пустять воду, то це одразу призведе до стрімкого росту інфекційних захворювань. Враховуючи відсутність нормальної медичної допомоги, за оцінкою лікарів, кількість смертей серед маріупольців буде зростати щодня та вже до кінця року може сягнути 10 тисяч”, – попередив Бойченко.

Мер міста також зауважив, що РФ не має на меті відновлювати Маріуполь, а навпаки, хоче зруйнувати будь-яку можливість життя у місті.

За даними Бойченка, відновлення повноцінного водопостачання у Маріуполі може зайняти понад рік, а вартість відновлення сягне не менше 700 000 000 доларів.

“Саме тому це можливо лише за умови повернення Маріуполя під повний контроль України та за підтримки міжнародних партнерів”, – резюмував він.