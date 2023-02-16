Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що спроби України повернути окупований з 2014 року Крим можуть стати "червоною лінією" для президента РФ Володимира Путіна, що може призвести до масштабної відповіді Росії.

Про це повідомляє Politico.

Коментарі держсекретаря США, які, безумовно, розчарували Київ, прозвучали після того, як хтось під час приватної розмови запитав, чи готові США допомогти Україні реалізувати її довгострокову мету – повернути території, захоплені Москвою.

За словами чотирьох осіб, які знають про відповідь Блінкена, він передав, що США не заохочують Україну повернути Крим, але це рішення – виключно за Києвом. Адміністрація зосереджена на тому, щоб допомогти Україні просуватися туди, де ведеться боротьба, головним чином на сході.

Ця оцінка перегукується з коментарями офіційних осіб Пентагону останніх тижнів, які говорили про запеклу боротьбу, яка все ще точиться на Донбасі та на півдні країни, і які поставили під сумнів здатність України повернути Крим у найближчому майбутньому.

Блінкен, за словами двох осіб, створив враження, що на даний час США не вважають розумним рішення повертати Крим. Водночас вони наголосили, що прямо він про це не заявляв. Ще двоє інших осіб не сприйняли слова Блінкена у такому сенсі.

Держсекретар США зауважив, що рішення про те, яку територію повертати силовим шляхом, ухвалюють лише українці, а не Сполучені Штати. Це стало сигналом для них, що Блінкен був більш відкритий до потенційної української гри за Крим.

Блінкен став останнім високопоставленим чиновником адміністрації Байдена, який поставив під сумнів повернення Криму найближчим часом. Два тижні тому високопоставлені чиновники Пентагону заявили членам Комітету Палати представників у справах збройних сил, що вони не вірять, що Україна зможе повернути півострів найближчим часом.

Ця оцінка послідувала за коментарями генерала Марка Міллі, голови Об’єднаного комітету начальників штабів, який давно скептично ставився до перспектив українського просування.

“Я досі стверджую, що в цьому році було б дуже, дуже важко викинути російські війська з усієї – кожного дюйма України та окупованої Росією України”, – сказав він під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у Німеччини 20 січня. “Це не означає, що цього не може статися. Це не означає, що цього не станеться, але це буде дуже, дуже важко”.

Деякі експерти не вірять, що Україна намагатиметься повернути Крим, натомість спробує його ізолювати.

“Є три критичні точки: сухопутний міст до Росії, міст через Керченську протоку і військово-морська база в Севастополі. Вони повинні нокаутувати всіх трьох”, – сказав Курт Волкер, колишній спецпредставник США з питань України.

“Це залишило б багато російських сил без належної підтримки, без того, щоб Україна фактично намагалася захопити Крим, і це все одно було б серйозним ударом по військових зусиллях Росії”.

Окупований Крим кишить ППО, складами боєзапасів і десятками тисяч військових. Багато з цих піхотних сил закріплені на укріплених позиціях, що простягаються на сотні км, протистоячи українським військам уздовж річки Дніпро.

Українським військам було б важко пробити ці російські лінії, навіть за наявності артилерії та бронетехніки від західних союзників.