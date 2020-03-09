У Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що попит на нафту впаде вперше з 2009-го року через китайського атипового коронавируса.

Про це повідомляє CNN.

“Міжнародне енергетичне агентство повідомило в понеділок, що в гіршому випадку – якщо коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу і потреба Китаю в нафті залишиться пригніченою – світовий попит на нафту може впасти на цілих 730 000 барелів на день в 2020 році”, – йдеться в матеріалі.



В той же час в паризькому агентстві, що відстежує енергетичні ринки найбільш розвинених світових країн, заявляють, що якщо в Китаї погіршиться ситуація в другому кварталі, то попит на нафту може впасти до 90 000 барелів у день.

“Хоча ситуація залишається нестабільною, ми очікуємо, що світовий попит на нафту впаде в 2020 році – перше зниження за весь рік за більш ніж десятиліття – через скорочення в Китаї, на частку якого припадало понад 80% зростання світового попиту на нафту в 2019, і серйозні збої в подорожах і торгівлі”, – стверджують в енергетичному агентстві.

Також в МЕА вважають, що “зниження транспортної, промислової та комерційної активності” підкреслює падіння світового попиту на нафту в порівнянні з таким же кварталом минулого року.

“Найближчі перспективи ринку нафти в кінцевому підсумку будуть залежати від того, наскільки швидко уряди вживатимуть заходів щодо стримування спалаху коронавируса, наскільки успішні їх зусилля і який довгостроковий вплив глобальна криза охорони здоров’я буде мати на економічну активність”, – сказано в звіті.