Наразі питання спрощення візового режиму між Україною і США розв'язати неможливо, і про "безвіз" не йдеться.

Про це заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода” міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи нещодавні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Очільник українського МЗС зазначив, що потрібно ставити “реалістичні цілі”.

“Я чесно вам скажу, зараз це питання (спрощення візового режиму, – ред.) нереальне, щоб його порушити й відразу вирішити. Колись ми, безумовно, будемо домагатися такого. Але я за те, щоб ставити собі амбітні, але реалістичні цілі”, – наголосив Кулеба

“Тому зараз про “безвіз” зі США не йдеться, але можуть бути програми мобільності, де люди зможуть більше подорожувати до Америки, американці більше подорожувати до України. Нам це дуже потрібно”, – додав міністр.

(На відео – з 5:10)