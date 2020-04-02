Covid-19 Україна

оновлено 02.04.2020 о 20:02

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Через 4 дні Офіс Зеленського відреагував на скандал з «плівками Єрмака»

Через 4 дні після скандалу Офіс президента України відреагував на відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака — Денис Єрмак - "торгує" держпосадами та обговорює кандидатів.

Четвер, 2 квітня 2020, 19:31

Про це повідомляється в Telegram-каналі ОП.

“Теперішня влада України має нульову толерантність до корупції, незалежно від структури: Офіс Президента це чи парламент. Ситуація з оприлюдненими записами, у яких фігурує брат очільника Офісу Президента, продемонструвала, скільки людей звикли до афер, коли вирішувати державні справи можна за хабарі. Розмови на оприлюднених плівках не мають стосунку до реального життя, ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися”, – йдеться в повідомленні.

В ОП відзначили, що всі викладені факти повинні бути ретельно перевірені — так само, як і джерела появи плівок і то, хто і з якою метою замовляв стеження.

“Служба безпеки України проводить допити обох сторін: і брата очільника Офісу Президента, і народного депутата, котрий виклав отримані плівки в публічну площину. НАБУ відкрило справу за заявою народного депутата, ДБР – за заявою керівника ОП. Офіс Президента чекає на офіційні результати розслідування від правоохоронців. Ніхто не уникне покарання за протиправні дії, однак і звинувачувати будь-яку зі сторін до офіційних результатів розслідування було б необачно. Всі ми розуміємо, що подібні скандали мають кінцевого бенефіціара. Знайти правду та встановити справедливість – головне”, –  наголосили  в Офісі президента.

Нагадаємо, 30 березня народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.

Брата голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака – Денис Єрмак заявив, що не знає, хто саме вів відеозйомку. Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.

Теги: Андрій Єрмак, Гео Лерос, Денис Ермак, Офіс Президента, Андрій Єрмак, Плівки Єрмака

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