Про це повідомила в Facebook український омбудсмен Людмила ДенІсова.
“Знову маю гарні новини. Український політв’язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада незаконно затримала у листопаді 2016 року, а згодом засудила – у Києві”, — написала она
Омбудсмен також повідомила, що незаконне утримання в місцях несвободи сильно позначилося на здоров’ї українця.
“Всі ці роки наш громадянин утримувався у нестерпних умовах місць несвободи країни-окупанта, що сильно позначилося на стані його здоров’я. Терміново вживатиму відповідних заходів щодо проведення висококваліфікованого медичного обстеження та наданню необхідної лікарської допомоги Олексію“, — зазначила Денісова.
Олексій Стогній був затриманий в окупаційними “владою” в Криму в 2016 році разом з Глібом Шаблій нібито за диверсійну діяльність. Стогнію інкримінували незаконне носіння зброї та виготовлення зброї і боєприпасів. Він був засуджений до трьох з половиною років колонії влітку 2017 року.
- 19 лютого в Київ прибув незаконно засуджений в включеному Криму український журналіст Микола Семена.
- Напередодні в незаконно включеному Криму російські силовики затримали підлітків, які нібито займалися підготовкою теракту в навчальних закладах.