Український політв'язень Олексій Стогній, якого російські силовики затримали в 2016 році, повернувся до Києва.

Про це повідомила в Facebook український омбудсмен Людмила ДенІсова.

“Знову маю гарні новини. Український політв’язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада незаконно затримала у листопаді 2016 року, а згодом засудила – у Києві”, — написала она

Омбудсмен також повідомила, що незаконне утримання в місцях несвободи сильно позначилося на здоров’ї українця.

“Всі ці роки наш громадянин утримувався у нестерпних умовах місць несвободи країни-окупанта, що сильно позначилося на стані його здоров’я. Терміново вживатиму відповідних заходів щодо проведення висококваліфікованого медичного обстеження та наданню необхідної лікарської допомоги Олексію“, — зазначила Денісова.

Олексій Стогній був затриманий в окупаційними “владою” в Криму в 2016 році разом з Глібом Шаблій нібито за диверсійну діяльність. Стогнію інкримінували незаконне носіння зброї та виготовлення зброї і боєприпасів. Він був засуджений до трьох з половиною років колонії влітку 2017 року.