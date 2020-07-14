Президент України Володимир Зеленський через вбивство медика в районі Зайцеве відправив на Донбас головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака і заступник голови Офісу Президента Романа Машовця.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Як повідомлялося раніше, 13 липня, на Донбасі загинули двоє українських захисників. Один із загиблих підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Зайцеве. Бойовики обстріляли військовослужбовців, які евакуювали тіло загиблого українського воїна. В результаті обстрілу загинув військовий медик.

Повідомляється, що Зеленський взяв під особистий контроль ситуацію з убивством військового медика і пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військового в районі Зайцевого Донецької області.

“Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Це незбагненна трагедія для них, для нас, для країни”, – заявив президент.

Він також підкреслив, що вбивство українських військових, які евакуювали тіло загиблого, – “це черговий доказ цинізму, брехливості й нелюдяності бойовиків”.

“Тут не може бути ніякого подвійного трактування. Є конкретно умисний злочин – вбивство, засідка і повторне вбивство. Все це зайвий раз переконує в тому, що війна триває”, – зазначив Зеленський.

Він додав, що війна триватиме, поки по той бік фронту є зацікавлені в дестабілізації ситуації, а також поки бойовики відкривають вогонь після підтвердження режиму “тиша” по білих касках і медиках.

“Ця трагедія ще раз повертає нас до розуміння наших фундаментальних цінностей. Україна повинна жорстко охороняти свої території. Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків. Україна повинна чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну” обіцянкам ” тієї сторони”, – підкреслив Зеленський.