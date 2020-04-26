Поїзд, який можливо, належить лідеру Північної Кореї, виявлений в курортному місті Вонсан.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що поїзд, який, імовірно, належить північнокорейському лідеру Кім Чен Ину, був виявлений на цьому тижні в курортному місті Вонсан 21 і 23 квітня на станції, призначеної для використання сім’єю лідера КНДР.

До таких висновків експерти дійшли, ґрунтуючись на супутникових знімках, зроблених в рамках моніторингового проекту “38 North”.

Нагадаємо, що в останні дні поширюється інформація про можливу смерть Кім Чен Ина в результаті невдалої операції на серці. Однак, ці повідомлення міжнародним ЗМІ підтвердили лише джерела в Пекіні.

Відзначимо, що Reuters не вдалося підтвердити інформацію, чи перебував в поїзді особисто Кім Чен Ин.