Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що серед народних обранців, а також серед працівників Апарату немає хворих на коронавірус.

Про це він заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Він зазначив, що з початку епідемії на коронавірус перехворіли майже 10 нардепів. Він зазначив, що це офіційна цифра, але припускає, що таких було 15, але вони не повідомили про хворобу.

“На сьогодні хворих, на щастя, немає. Я сподіваюся, так буде і далі”, – заявив Разумков.

Він пояснив, що серед співробітників Апарату також немає випадків коронавірусної хвороби.

“Мені важко сказати про усіх помічників, тому що у народного депутата багато помічників, які працюють на громадських засадах. І 100% не можу дати. Однак, наскільки мені відомо, хворих немає. Скажімо так: нам ця інформація не надходила, не повідомляли”, – зазначив він.