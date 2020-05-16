Про це він заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
Він зазначив, що з початку епідемії на коронавірус перехворіли майже 10 нардепів. Він зазначив, що це офіційна цифра, але припускає, що таких було 15, але вони не повідомили про хворобу.
“На сьогодні хворих, на щастя, немає. Я сподіваюся, так буде і далі”, – заявив Разумков.
Він пояснив, що серед співробітників Апарату також немає випадків коронавірусної хвороби.
“Мені важко сказати про усіх помічників, тому що у народного депутата багато помічників, які працюють на громадських засадах. І 100% не можу дати. Однак, наскільки мені відомо, хворих немає. Скажімо так: нам ця інформація не надходила, не повідомляли”, – зазначив він.
- 18 березня стало відомо, що у народного депутата від групи “Довіра” Сергія Шахова виявили коронавірус COVID-19. До цього він повернувся з-за кордону. Інформацію про інфікування нардепа підтвердили в МОЗ України. 31 березня Сергія Шахова виписали з лікарні.
- Народний депутат від фракції “Слуги народу” Андрій Холодов заявив, що перехворів коронавірусом на Кіпрі.
- 4 травня народний депутат Вадим Новинський (позафракційний) вилікувався від коронавірусу COVID-19.
- Нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура повідомляв, що у восьми народних депутатів підтверджено діагноз коронавірус.