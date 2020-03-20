Про це повідомив в Facebook голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осадчук
Увечері 19 березня стало відомо, що в Чернівецькій області зафіксували 5 нових випадків захворювання коронавірусів COVID-19. Загальна кількість випадків в області зросла до 15.
За словами голови ОДА, серед нових хворих не тільки ті, хто повернувся з-за кордону, а й ті, хто заразився всередині країни.
“Справа в тому, що це — не тільки люди, які повернулися з-за кордону. Серед них є і так звані контактні особи. Тобто ми маємо вже передачу цієї інфекції людям, які самі не були за кордоном, але контактували з рідними, близькими, сусідами, колегами”, — сказав Осадчук.
У зв’язку з цим голова ОДА закликав всіх жителів області, які напередодні повернулися в країну, самоізолюватись та не наражати на небезпеку оточуючих.
“Я вас дуже прошу утримайтеся і проявіть соціальну, людську відповідальність і відповідальність”, — підкреслив він.
[19.03.2020] Про ситуацію довкола коронавірусу у Чернівецькій області
[19.03.2020] Про ситуацію з коронавірусом у Чернівецькій області
Gepostet von Сергій Осачук am Donnerstag, 19. März 2020
- Станом на вечір 19 березня в Чернівецькій області зафіксували 5 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Загальна кількість випадків в країні зросла до 26.
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