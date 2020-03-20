Серед 15 пацієнтів Чернівецькій області з лабораторно підтвердженим COVID-19 є ті, хто не виїжджали за кордон та заразилися всередині країни.

Про це повідомив в Facebook голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осадчук

Увечері 19 березня стало відомо, що в Чернівецькій області зафіксували 5 нових випадків захворювання коронавірусів COVID-19. Загальна кількість випадків в області зросла до 15.

За словами голови ОДА, серед нових хворих не тільки ті, хто повернувся з-за кордону, а й ті, хто заразився всередині країни.

“Справа в тому, що це — не тільки люди, які повернулися з-за кордону. Серед них є і так звані контактні особи. Тобто ми маємо вже передачу цієї інфекції людям, які самі не були за кордоном, але контактували з рідними, близькими, сусідами, колегами”, — сказав Осадчук.

У зв’язку з цим голова ОДА закликав всіх жителів області, які напередодні повернулися в країну, самоізолюватись та не наражати на небезпеку оточуючих.

“Я вас дуже прошу утримайтеся і проявіть соціальну, людську відповідальність і відповідальність”, — підкреслив він.

[19.03.2020] Про ситуацію довкола коронавірусу у Чернівецькій області [19.03.2020] Про ситуацію з коронавірусом у Чернівецькій області Gepostet von Сергій Осачук am Donnerstag, 19. März 2020