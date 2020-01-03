За даними на осінь 2019 року середньостатистичний читач в Україні прочитує за рік приблизно 9 книг.

Про це свідчать результати опитування компанії Research & Branding Group.

“Це хоч і небагато, але на статистично значущому рівні, перевищує аналогічний показник 2017 року (приблизно 7 книг)”, – наголошується в результатах дослідження.

У середньому найбільше книг прочитують найбільш літні (від 60 років і старше) і наймолодші (18-29 років) читачі України (відповідно, 10,7 і 9,8 книг).

У регіональному розрізі більше читають жителі Центру і Півдня України (відповідно, 10,8 і 9,7 книг в середньому).

Опитування проводилося в період з 7 по 18 листопада 2019 року. Опитано 1805 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 2,4 %.