Середня заробітна плата в Україні в грудні 2019 року зросла на 16% в порівнянні з груднем 2018 року.

Про це повідомляється в звіті Держстату.

Уточнюється, що середня номінальна зарплата в Україні в грудні 2019 року склала 12 264 гривні, що в 2,9 рази перевищує розмір мінімальної зарплати (4 173 грн.).

За інформацією Держстату, найбільше зростання середньої зарплати відбулося в Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій та Київській областях.

Найбільш високий рівень середніх зарплат по країні зафіксовано в Києві, де він становить 18 869 гривень.

Найнижчий рівень середньої зарплати зафіксовано в Чернігівській області – 8 851 гривня.

Відзначається, що середня заробітна плата в підконтрольній частині Донецької та Луганської області становить 13 177 гривень і 10 195 гривень відповідно.

Варто відзначити, що раніше Уряд оприлюднив розміри зарплат усіх міністрів за чотири місяці. Згідно з опублікованими даними, середня зарплата Новосад становила 63 тисячі 446 грн (навіть з урахуванням податків “на руки” Новосад отримувала в середньому близько 50 тисяч грн). У вересні зарплата міністра становила 38 тисяч 288 грн, у жовтні – 37 тисяч 981 грн, в листопаді – 39 тисяч 103 грн.

А ось у грудні зарплата Новосад становила 138 тисяч 412 грн (в тому числі надбавки – 42 тисячі 412 грн і премії за чотири місяці в розмірі 96 тисяч грн). “На руки”, з урахуванням сплати податків і зборів, міністр отримала 111 тис. 421 грн.