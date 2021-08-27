Україна виборола ще дві медалі на Паралімпійських іграх у Токіо: "срібло" у метанні списа та "бронзу" в стрибках в довжину.

Про це повідомили в Національному паралімпійському комітеті України.

“Третій день Паралімпіади-2020 розпочався із бронзової нагороди у ранковій сесії в легкій атлетиці – тотально незряча Павленко Людмила в стрибку в довжину стала третьою”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, Білий Владислав виборов у метанні списа срібну нагороду. Для нього це перша нагорода в його першій Паралімпіаді.

Наразі в загальному медальному заліку Україна посідає шосте місце з 11 медалями.