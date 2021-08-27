Про це повідомили в Національному паралімпійському комітеті України.
“Третій день Паралімпіади-2020 розпочався із бронзової нагороди у ранковій сесії в легкій атлетиці – тотально незряча Павленко Людмила в стрибку в довжину стала третьою”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, Білий Владислав виборов у метанні списа срібну нагороду. Для нього це перша нагорода в його першій Паралімпіаді.
Наразі в загальному медальному заліку Україна посідає шосте місце з 11 медалями.
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у Топ-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- Українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула другу медаль для України на Паралімпійських іграх у Токіо (Японія).