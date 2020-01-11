Коли і як швидко в Україну буде повернено тіла загиблих в авіакатастрофі громадян — залежить від Ірану.

Про це заявив президент МАУ Євген Дихне, повідомляє кореспондент #Букв.

На даний момент тіла всіх загиблих знаходяться в чотирьох лікарнях Ірану. Поки що медексперти працюють над встановленням осіб загиблих, але у них недостатньо матеріалів для цього.

“На даний момент у медекспертів недостатньо матеріалу, щоб встановити всі ДНК. Більшість тіл буде похоронено в Ірані, тому що, попри те, з якими паспортами більшість пасажирів перебувала на борту літака, вони з Ірану і родичі їх там”, – заявив він.

Що стосується тіл українських громадян, то терміни їх повернення залежать від готовності Ірану повернути їх відповідно до процедури.

“МЗС України займається тим, щоб повернути тіла загиблих українців в Україну. Є надія, що вони повернуться вантажним бортом, який знаходиться в Ірані, і який привіз комісію туди. Але наскільки буде готова іранська сторона пройти всі формальності та організаційні питання, скільки це займе часу — ми не знаємо”, – пояснив Дихне.

За його словами, якщо Іран буде готовий віддавати тіла українців, то український вантажний борт буде готовий їх забрати.

Також він наголосив, що щойно тіла передадуть Україні, МАУ готова доставити їх з Києва у ті міста, де живуть їхні родичі.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.