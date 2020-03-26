Терміни вступної кампанії для абітурієнтів у 2020 році можуть бути зміщені: все залежить від того, коли завершиться карантин в Україні.

Про це повідомила сьогодні під час брифінгу тимчасова виконувачка обов’язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

“Ми готові розпочати ЗНО в червні, ми готові розпочати його в липні, і ми готові розпочати навіть у середині серпня. Якщо ми готові розпочати його в середині серпня, то закінчиться процедура ЗНО та (будуть отримані, – ред.) результати в середині вересня. За таких умов вступна кампанія до закладів вищої освіти завершиться до середини жовтня”, – наголосила Мандзій.

“Терміни проведення вступної кампанії будуть зміщені. Але вона буде проведена. Багато процесів вступної кампанії ми намагатимемося провести дистанційно, щоб уникнути скупчення людей в аудиторіях”, – додала вона.

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(На відео – з 12:00 та 14:00)

Як уточнили в прес-службі Міносвіти, є два сценарії розвитку подій (завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії).

Перший сценарій – карантин завершиться до початку червня:

• У такому разі випускники 11-х класів навчатимуться до кінця червня, заповнюватимуть прогалини в програмі й готуватимуться до ЗНО.

• ЗНО орієнтовно стартує останнього тижня червня і закінчиться в середині липня. Результати основної сесії ЗНО стануть відомі наприкінці липня.

• Вступна кампанія розпочнеться на початку серпня.

Другий сценарій – карантин триватиме до початку серпня:

• Всі учні, крім 11-го класу, закінчать навчання наприкінці травня та отримають відповідні документи. У 2020-2021 навчальному році перший місяць навчання буде коригувальним. Вчителі мають здійснити зріз знань, ідентифікувати теми, за якими є прогалини, і компенсувати їх протягом першого місяця навчання. Сам навчальний рік 2020-2021 триватиме до кінця червня.

• ЗНО для учнів 11-го класу стартує в середині серпня і закінчиться до середини вересня.

• Вступна кампанія завершиться до середини жовтня, а навчання перших курсів розпочнеться на початку листопада. Навчання інших курсів розпочнеться з 1 вересня.

За обох сценаріїв:

• Для студентів вишів не випускних років навчальний рік повинен завершитися так само, як планувалося.

• Екзаменаційно-залікові сесії університети можуть провести дистанційно. У разі, якщо обов’язкову аудиторну роботу студенти не можуть виконати дистанційно, ВНЗ має перенести її на наступний навчальний рік.

• Для студентів-випускників захист дипломних робіт та державні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації осіб, які отримують ступені доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук.