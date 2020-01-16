Строки запуску метро на Виноградар відкладаються на рік

Голова наглядової ради ПАТ "Київметробуд" Олег Токарєв заявив, що терміни завершення будівельних робіт гілки столичного метрополітену на Виноградар відкладаються на рік.

Про це він заявив на пресконференции в агентстві “Інтерфакс-Україна”.

Станом на кінець 2019 роки роботи з будівництва виконані всього на 2,5% від суми контракту.

“Я думаю, що не буде [завершено будівництво згідно з планом]. На сьогоднішній день відставання не менше ніж на 7-8 місяців … На рік переноситься пуск”, – повідомив головний інженер будівництва метро на Виноградар Євген Шатайкін.

За словами Шатайкіна, зараз роботи ведуться не в повному обсязі.

“З того часу як Олександра Метелицю фактично відсторонили від рішення завдань, почалися систематичні невиконання графіка. Ми були відведені від процесу закупівлі техніки. Техніка, яка закуплена, на сьогоднішній день не працює в повному обсязі з тими швидкостями, які були нами закладені. Ми катастрофічно відстаємо від графіка”, – додав він.