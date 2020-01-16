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Строки запуску метро на Виноградар відкладаються на рік

Голова наглядової ради ПАТ "Київметробуд" Олег Токарєв заявив, що терміни завершення будівельних робіт гілки столичного метрополітену на Виноградар відкладаються на рік.

Четвер, 16 січня 2020, 17:10

Про це він заявив на пресконференции в агентстві “Інтерфакс-Україна”.

Станом на кінець 2019 роки роботи з будівництва виконані всього на 2,5% від суми контракту.

“Я думаю, що не буде [завершено будівництво згідно з планом]. На сьогоднішній день відставання не менше ніж на 7-8 місяців … На рік переноситься пуск”, – повідомив головний інженер будівництва метро на Виноградар Євген Шатайкін.

За словами Шатайкіна, зараз роботи ведуться не в повному обсязі.

“З того часу як Олександра Метелицю фактично відсторонили від рішення завдань, почалися систематичні невиконання графіка. Ми були відведені від процесу закупівлі техніки. Техніка, яка закуплена, на сьогоднішній день не працює в повному обсязі з тими швидкостями, які були нами закладені. Ми катастрофічно відстаємо від графіка”, – додав він.

  • Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, нові станції метро “Мостицька” і “Проспект Правди” в київському мікрорайоні Виноградар будуть відкриті у грудні 2021 року.
  • У листопаді 2018 року Київська метрополітен уклав договір про виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської гілки метро. В рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 км передбачається будівництво двох станцій – “Мостицька” і “Проспект Правди”, а також відгалуження в бік станції “Виноградар” для подальшого продовження лінії.
  • У березні 2019 року Президент України Петро Порошенко проінспектував будівництво метро на Віноградарь.з-х098
Теги: Київський метрополітен, Виноградарь

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