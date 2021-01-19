Федеральне бюро розслідувань попередило правоохоронні органи про те, що є ознаки потенційних спроб зірвати інавгурацію Джо Байдена в середу, 20 січня.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post, посилаючись на звіт ФБР.

Після нападу на Капітолій 6 січня ФБР ретельно вивчило членів екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (крайня права антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська) і тепер відстежує їхню активність.

Також відстежувалася активність прихильників теорії змови QAnon, адепти якої брали участь у штурмі Капітолія.

Чимало осіб із зазначених груп відкрито заявляли про плани приїхати до Вашингтона на церемонію складання присяги обраного президента Джо Байдена.

Ці ж люди, як повідомляється, ділилися картами із зазначенням вразливих місць у Вашингтоні та обговорювали, як ці об’єкти можуть бути використані для втручання в безпеку під час інавгурації.

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Люди, пов’язані QAnon, за інформацією ФБР, будували плани, як пробратися через контрольно-пропускні пункти на інавгурації.

“Члени QAnon обговорювали, що зображуватимуть солдатів Національної гвардії, вважаючи, що так їм буде легко проникнути в безпечні райони”, — йдеться в звіті.

Також зазначено, що невідомі фотографували огорожі за периметром і вивчали місця розташування камер відеоспостереження на територіях, що охороняються. Однак тепер залишається неясним, чи було це зусиллями осіб, що прагнуть зриву інавгурації, або ж просто зацікавлені перехожі вивчали огорожі, що виникли посеред центру міста.

Підозріла активність спостерігалася і серед окремих осіб (так званих “вовків-одинаків”), які не пов’язані зі згаданими екстремістськими групами, але брали участь у протестах проти результатів виборів і виявляли інтерес до відвідування Вашингтона в день інавгурації.

Наскільки серйозними є загрози зриву інавгурації?

ФБР відповідає за збір розвідданих про загрози, пов’язані з подією. Секретна служба США відповідає за координацію у сфері безпеки на інавгурації.

У Секретній службі США відмовилися коментувати повідомлення про погрози та давати оцінку рівню стурбованості агентства.

У ФБР також відмовилися схарактеризувати певність або серйозність загроз, заявлених у звіті, пославшись на нещодавній коментар директора ФБР Крістофера Рея.

Він зазначав, що з “балаканиною в онлайні” є чимало питань, оскільки правоохоронцям необхідно спробувати відрізнити обговорення згаданими особами своїх бажань зробити щось від їхніх конкретних намірів.

“Ми відстежуємо всі зачіпки, що надходять, будь то заклики до збройного протесту або інші види потенційних загроз, які спрямовані на інавгураційні заходи й решту різних цілей”, — казав він.

У звіті зазначено, що жодних ознак наявності змови для атаки на захід не виявлено. Вивчення трафіка учасників штурму Капітолію не показало, що триває підготовка до будь-яких конкретних дій.