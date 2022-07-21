Про це повідомляє американська медіаорганізація Politico.
Під час Форуму безпеки в Аспені (штат Колорадо, США) начальник штабу ВПС США Чарльз Браун повідомив, що Захід може передати Україні свої винищувачі.
“Є американські винищувачі, є Gripen зі Швеції, є Eurofighter або Rafale. Тому є кілька різних варіантів, які можуть бути відправлені в Україну”, – сказав він.
Водночас американський генерал зауважив, що навряд чи Україна отримає МіГи, оскільки буде важко отримати запчастини до них з Росії.
“Це буде щось неросійське, я б сказав так. Чого я не можу вам сказати, так це те, що це буде (відправлено ред.)”, – додав Браун.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив, що його країна може передати Україні раніше обіцяні винищувачі МіГ-29 та танки радянського зразка, оскільки Чехія готова виконати зобов’язання з охорони повітряного простору Словаччини.