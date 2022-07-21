Начальник штабу ВПС Сполучених Штатів генерал Чарльз Браун натякнув, що Україна незабаром може отримати винищувачі від США або їх союзників.

Про це повідомляє американська медіаорганізація Politico.

Під час Форуму безпеки в Аспені (штат Колорадо, США) начальник штабу ВПС США Чарльз Браун повідомив, що Захід може передати Україні свої винищувачі.

“Є американські винищувачі, є Gripen зі Швеції, є Eurofighter або Rafale. Тому є кілька різних варіантів, які можуть бути відправлені в Україну”, – сказав він.

Водночас американський генерал зауважив, що навряд чи Україна отримає МіГи, оскільки буде важко отримати запчастини до них з Росії.

“Це буде щось неросійське, я б сказав так. Чого я не можу вам сказати, так це те, що це буде (відправлено ред.)”, – додав Браун.