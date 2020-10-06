Державний департамент США анулював американську візу Андрію Теліженку, якого називають українським помічником адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. Він допомагав йому зібрати в Україні компрометуючу інформацію про Хантера Байдена.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

9 вересня Теліженко не зміг сісти на рейс “Міжнародних авіаліній України” з Києва в Нью-Йорк.

Так він дізнався про те, що його візу анулювали. Рішення анулювати візу Теліженко пов’язують з діями влади США спрямованими на припинення спроб Росії вплинути на президентські вибори в листопаді.

До цього Міністерство фінансів США ввело санкції проти народного депутата Андрія Деркача, який також співпрацював з Джуліані. У відомстві назвали Деркача “чинним російським агентом протягом більше десяти років”.

Прессекретар Держдепартаменту відмовилася коментувати анулювання візи Теліженку:

“Візові записи є конфіденційними відповідно до законодавства США; тому ми не можемо обговорювати деталі окремих візових справ”.

До слова, раніше Теліженко працював в посольстві України в США.

У CNN привели коментар посла України в США Володимира Єльченка з приводу ануляції візи Теліженка:

“Цей хлопець повністю це заслужив”.

Що відомо про Андрія Теліженка?

Андрій Теліженко — політичний консультант, дипломат, радник Першого віцепрем’єр-міністра України з міжнародних питань, помічник-керівник протоколу Генерального прокурора України, третій секретар посольства України в США.

Відомо, що Теліженко народився в Києві, а освіту — диплом бакалавра міжнародних відносин здобував у Вашингтоні (США) і Оттаві (Канада). Також він закінчив магістратуру з інноваційного менеджменту в Європейському університеті в Київ.

Активну участь в політичних процесах в Україні Теліженко бере з 2010 року. Зокрема, він був радником з міжнародних питань партії “Батьківщина”, коли вона перебувала в опозиції до влади президента-втікача Віктора Януковича. Після Революції Гідності 23-річного Теліженка призначили радником Першого віцепрем’єр-міністра України. Потім працював на різних державних посадах. Варто відзначити, що у 2017 році, за тиждень до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа Теліженко був першим, хто в західній пресі звинуватив уряд п’ятого президента України Петра Порошенка у втручанні в американські вибори.

У справі щодо імпічменту Трампа, процедура якого була розпочата в США у зв’язку зі скаргою інформатора щодо телефонної розмови американського лідера з Президентом України Володимиром Зеленським, Теліженко є ключовим свідком Демократичної партії та команди суперниці Трампа на минулих виборах Гілларі Клінтон. Крім того, Теліженко є однією з центральних фігур з боку захисту Трампа у справі щодо імпічменту.