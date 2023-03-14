Президент США Джо Байден з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі та прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком заявили, що угода про надання австралійцям новітніх атомних човнів є частиною необхідного посилення співпраці в галузі безпеки у регіонах Тихого й Індійської океанів з огляду на зростання військової потуги Китаю.

Про це сповіщає “Голос Америки”.

Як повідомляється, Байден пояснив, що йдеться про підводні човни з атомними двигунами, а не про атомні озброєннЯ, додавши, що сторони зобов’язують дотримуватися угоди про непоширення ядерної зброї.

Зазначено, що за підсумками зустрічі трьох керівників на американській військовій базі в Сан Дієґо 13 березня оприлюднено інформацію, що австралійський військовий флот отримає атомні підводні човни розроблені у США. Наголошено, що їхнє будівництво буде проходити в Британії та Австралії з використанням технологій трьох країн. Ідеться про новітні реактори британської компанії Rolls-Royce.

Крім того, також у виданні зауважили, що вже цього року австралійські моряки прибудуть на американські й британські бази для навчання на атомних підводних човнах.

За даними цього ЗМІ, розрахована на кілька десятиріч угода в межах тристороннього пакту AUKUS коштуватиме сотні мільярдів доларів. Уряди трьох країн заявляють про потребу таких витрат, а також наголошують, що це означатиме створення тисяч робочих місць і підштовхне промислові розробки.