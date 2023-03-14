Про це сповіщає “Голос Америки”.
Як повідомляється, Байден пояснив, що йдеться про підводні човни з атомними двигунами, а не про атомні озброєннЯ, додавши, що сторони зобов’язують дотримуватися угоди про непоширення ядерної зброї.
Зазначено, що за підсумками зустрічі трьох керівників на американській військовій базі в Сан Дієґо 13 березня оприлюднено інформацію, що австралійський військовий флот отримає атомні підводні човни розроблені у США. Наголошено, що їхнє будівництво буде проходити в Британії та Австралії з використанням технологій трьох країн. Ідеться про новітні реактори британської компанії Rolls-Royce.
Крім того, також у виданні зауважили, що вже цього року австралійські моряки прибудуть на американські й британські бази для навчання на атомних підводних човнах.
За даними цього ЗМІ, розрахована на кілька десятиріч угода в межах тристороннього пакту AUKUS коштуватиме сотні мільярдів доларів. Уряди трьох країн заявляють про потребу таких витрат, а також наголошують, що це означатиме створення тисяч робочих місць і підштовхне промислові розробки.
“Організовуючи це нове партнерство, ми знову показуємо, як демократії можуть забезпечувати безпеку й добробут не лише для нас, але й для цілого світу”, – резюмував Байден.
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