США і Австралія через спалах смертельного коронавірусу вводять обмеження на в'їзд для осіб, які нещодавно побували в Китаї. Заходи щодо громадян КНР вводить і Росія.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Так, з неділі, 2 лютого, США вводять режим надзвичайної ситуації на всій території країни. Про це заявив міністр охорони здоров’я США Алекс Азар. Таке рішення було ухвалено після того, як надзвичайною ситуацію з поширенням коронавірусу назвала Всесвітня організації охорони здоров’я.

Згідно з новими заходами, всі громадяни США, які повертаються з Китаю, повинні пройти ретельне медичне обстеження. Ті ж американці, хто побував у китайській провінції Хубей, де почався спалах вірусу, будуть направлені в двотижневий карантин.

Також вводиться заборона на в’їзд у країну іноземців, які протягом останніх двох тижнів побували в Китаї. У США зафіксовано вже 7 випадків зараження небезпечним вірусом.

З 1 лютого схожі запобіжні заходи вводить і Австралія. Як заявив прем’єр-міністр країни Скотт Моррісон, іноземцям, які відвідували Китай, будуть відмовляти у в’їзді, інформує агентство Reuters.

Громадян і постійних мешканців Австралії, які прибувають із Китаю, заборона не буде стосуватися. При цьому вони повинні будуть знаходитися в карантині протягом 14 днів після приїзду з КНР.

Наразі в Австралії виявили 10 випадків зараження коронавірусом, але смертельних випадків не було.

У свою чергу уряд РФ тимчасово обмежив безвізові туристичні поїздки громадян Китаю до Росії, що передбачені угодою між двома країнами, інформує російське агентство “Інтерфакс”. Обмеження діятимуть з 2 лютого.

Таке рішення прийнято, щоб перешкодити поширенню нової коронавірусної інфекції.

Також припинена видача трудових віз громадянам Китаю.

Раніше Японія, Пакистан та Італія також оголосили про подібні обмеження на поїздки.

У Всесвітній організації охорони здоров’я, тим часом, критикують подібні кроки.

“Обмеження на поїздки можуть принести більше шкоди, ніж користі, перешкоджаючи обміну інформацією, медичним ланцюжках поставок і завдаючи шкоди економіці” – відзначили в організації.

Згідно з останніми даними, від нового вірусу померли вже 259 людей. Всі летальні випадки зафіксовані на території Китаю (більшість – у провінції Хубей).

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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