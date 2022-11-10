Про це повідомляє CNN.

“Ви бачите, як російські війська відходять з Херсона. Ми бачимо початки цього. Про це вчора заявив міністр оборони Шойгу. Отже, це відбувається”, – сказав Марк Міллі. А також додав, що українці воюють з російськими армійцями “до останнього”.

Нагадаємо, що 9 листопада новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що окупантів перекидають на лівий берег. За його словами, “доцільно організувати оборону по бар’єрному рубежу річки Дніпро”.

“Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових і боєздатність угруповання військ. Маневр військ буде здійснено в найближчі терміни, з’єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра”, — заявив він.

Міністр оборони Сергій Шойгу погодився організувати оборону по рубежу річки Дніпро. “Приступайте до відведення військ”, — сказав він.

Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія зазнає сильного тиску в Україні після того, як командування РФ наказало “вивести” свої війська з території обласного центру.

Єнс Столтенберг зазначив, що найближчими днями НАТО спостерігатиме, чи й справді росіяни відступлять із західного берега Дніпра.“Очевидно, що Росія перебуває під сильним тиском, і якщо російські війська залишать Херсон – це буде ще одна перемога України”, – заявив генсек НАТО.