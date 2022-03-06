Про це інформує американський телеканал CNN.
Блінкен наголосив, що наразі у США документують, об’єднують, розглядають свідчення людей, організацій та установ, котрі розслідують та вивчають здійснені військові злочини. За його словами, ці звіти мають дуже надійні джерела та наразі розглядаються.
“Ми бачили дуже достовірні повідомлення про навмисні напади на мирних жителів, що означають військовий злочин. Ми бачили дуже достовірні повідомлення про використання певної зброї”, — наголосив Блінкен.
Твердження Блінкена слідує за коментарями президента США Джо Байдена минулого тижня про те, що РФ навмисно цілила по мирних жителях під час нападів на Україну. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також звинуватив Росію у використанні касетних боєприпасів і вакуумних бомб – зброї, забороненої міжнародним правом.
“We’ve seen very credible reports of deliberate attacks on civilians…”
Secretary of State Antony Blinken tells CNN’s @jaketapper the US is investigating and documenting reports of Russian attacks on Ukrainian civilians that could constitute war crimes. #CNNSOTU pic.twitter.com/yEP2NeFw0W
— State of the Union (@CNNSotu) March 6, 2022
- Нагадаємо, російський агресор продовжує вчиняти військові злочини. Окупанти обстріляли ядерну установку “Джерело нейтронів” Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” (ННЦ ХФТІ).
- Очільник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко повідомив про те, що російські загарбники укотре зірвали евакуацію мирних жителів Маріуполя.
- Головним проханням України до НАТО є “закрити небо“. Утім, за наявності достатньої кількості комплексів ППО, українські фахівці спроможні власними силами убезпечити територію нашої держави від ворожої авіації та ракет.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські терористи заздалегідь планували бомбардувати міста та вбивати мирних людей. Їхні наміри підтвердили документи, плани та мапи полонених пілотів.