Про це інформує американський телеканал CNN.

Блінкен наголосив, що наразі у США документують, об’єднують, розглядають свідчення людей, організацій та установ, котрі розслідують та вивчають здійснені військові злочини. За його словами, ці звіти мають дуже надійні джерела та наразі розглядаються.

Твердження Блінкена слідує за коментарями президента США Джо Байдена минулого тижня про те, що РФ навмисно цілила по мирних жителях під час нападів на Україну. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також звинуватив Росію у використанні касетних боєприпасів і вакуумних бомб – зброї, забороненої міжнародним правом.

“We’ve seen very credible reports of deliberate attacks on civilians…”

Secretary of State Antony Blinken tells CNN’s @jaketapper the US is investigating and documenting reports of Russian attacks on Ukrainian civilians that could constitute war crimes. #CNNSOTU pic.twitter.com/yEP2NeFw0W

— State of the Union (@CNNSotu) March 6, 2022