Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США бачили "дуже достовірні повідомлення про навмисні напади військ рф на мирних жителів" в Україні, які розглядатимуться як військовий злочин.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Блінкен наголосив, що наразі у США документують, об’єднують, розглядають свідчення людей, організацій та установ, котрі розслідують та вивчають здійснені військові злочини. За його словами, ці звіти мають дуже надійні джерела та наразі розглядаються.

“Ми бачили дуже достовірні повідомлення про навмисні напади на мирних жителів, що означають військовий злочин. Ми бачили дуже достовірні повідомлення про використання певної зброї”, — наголосив Блінкен.

Твердження Блінкена слідує за коментарями президента США Джо Байдена минулого тижня про те, що РФ навмисно цілила по мирних жителях під час нападів на Україну. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також звинуватив Росію у використанні касетних боєприпасів і вакуумних бомб – зброї, забороненої міжнародним правом.