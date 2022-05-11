Експрезидент Росії Дмитро Медведєв вважає, що ухвалення Палатою представників США законопроєкту про $40 млрд допомоги Україні начебто свідчить про бажання Сполучених штатів продовження «проксі-війни».

Відповідний допис опубліковано у Telegram Дмитра Медведєва.

На думку експрезидента країни-агресора, сума, про яку йдеться у проєкті, є значною. І нібито у американському військово-промисловому комплексі буде «багато охочих її розділити».

Медведєв вважає, що допомога у такому «безпрецедентному масштабі» свідчить не про любов до України, яка вимушена боротися з військовою агресією сусіда, а про нібито бажання продовжити проксі-війну.

Також політик наголосив, що США бажають завдати Росії важкої поразки, обмежити її розвиток та політичний вплив на світовій арені.

«Не вийде. Швидше зламається їх друкарський верстат, завдяки якому Америка постійно збільшує свій і без того позамежний державний борг. Не кажучи вже про шалені ціни на бензин та продукти, за зростання яких американці повинні дякувати своїй русофобській владі», – впевнений Медведєв.