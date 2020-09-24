Сполучені Штати Америки, Великобританія і Канада планують ввести санкції проти представників білоруської влади і силових структур, а також проти тих, хто причетний до фальсифікації президентських виборів у країні.

Про це повідомили чотири джерела видання Reuters на умовах анонімності.

Повідомляється, що санкції можуть ввести вже в цю п’ятницю, 25 вересня.

За інформацією джерел, санкції спрямовані на те, щоб показати наслідки фальсифікації виборів і насильства по відношенню до власного народу.

Один зі співрозмовників Reuters повідомив, що під санкціями вже знаходяться приблизно вісім чоловік.

Також міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб у четвер теж підтвердив у британському парламенті намір ввести санкції проти окремих громадян Білорусі. Він зазначив, що це станеться найближчим часом і що країна буде координувати свої дії зі Сполученим штатами і Канадою.

Нагадаємо, ще 19 серпня Рада Європи заявила, що найближчим часом будуть введені санкції проти значного числа білоруських посадових осіб за насильство, репресії і фальсифікації виборів.

31 серпня Литва, Латвія та Естонія прийняли рішення про накладення безстрокової заборони на в’їзд 30 білоруським чиновникам, включаючи Олександра Лукашенка.

Лукашенко у відповідь на санкції Латвії, Литви та Естонії заявив, що ці країни отримали команду так вчинити.