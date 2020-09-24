Про це повідомили чотири джерела видання Reuters на умовах анонімності.
Повідомляється, що санкції можуть ввести вже в цю п’ятницю, 25 вересня.
За інформацією джерел, санкції спрямовані на те, щоб показати наслідки фальсифікації виборів і насильства по відношенню до власного народу.
Один зі співрозмовників Reuters повідомив, що під санкціями вже знаходяться приблизно вісім чоловік.
Також міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб у четвер теж підтвердив у британському парламенті намір ввести санкції проти окремих громадян Білорусі. Він зазначив, що це станеться найближчим часом і що країна буде координувати свої дії зі Сполученим штатами і Канадою.
- Нагадаємо, ще 19 серпня Рада Європи заявила, що найближчим часом будуть введені санкції проти значного числа білоруських посадових осіб за насильство, репресії і фальсифікації виборів.
- 31 серпня Литва, Латвія та Естонія прийняли рішення про накладення безстрокової заборони на в’їзд 30 білоруським чиновникам, включаючи Олександра Лукашенка.
- Лукашенко у відповідь на санкції Латвії, Литви та Естонії заявив, що ці країни отримали команду так вчинити.
- 17 вересня депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію щодо ситуації в Білорусі, якою засудили чинну владу країни та закликали запровадити санкції проти президента Олександра Лукашенка.
- 21 вересня Європейський Союз не узгодив санкції проти осіб, причетних до фальсифікацій виборів та репресій у Білорусі, оскільки Кіпр не дав свій голос.