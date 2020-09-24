Про це повідомили чотири джерела видання Reuters на умовах анонімності.

Повідомляється, що санкції можуть ввести вже в цю п’ятницю, 25 вересня.

За інформацією джерел, санкції спрямовані на те, щоб показати наслідки фальсифікації виборів і насильства по відношенню до власного народу.

Один зі співрозмовників Reuters повідомив, що під санкціями вже знаходяться приблизно вісім чоловік.

Також міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб у четвер теж підтвердив у британському парламенті намір ввести санкції проти окремих громадян Білорусі. Він зазначив, що це станеться найближчим часом і що країна буде координувати свої дії зі Сполученим штатами і Канадою.

  • 17 вересня депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію щодо ситуації в Білорусі, якою засудили чинну владу країни та закликали запровадити санкції проти президента Олександра Лукашенка.
  • 21 вересня Європейський Союз не узгодив санкції проти осіб, причетних до фальсифікацій виборів та репресій у Білорусі, оскільки Кіпр не дав свій голос.