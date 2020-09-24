У середу, 23 вересня, в Мінську (Білорусь) у закритому режимі пройшла офіційна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка – шоста за рахунком.

Відомо, що дата і час проведення заходу до останнього моменту трималися в таємниці. На церемонії, зокрема, не було послів іноземних держав.

Були присутні лише кілька сотень прихильників Олександра Лукашенка (згідно з повідомленнями державних ЗМІ, це були вищі посадові особи, депутати парламенту, керівники держорганів, місцевих органів влади, діячі науки, культури і спорту).

Інавгурація пройшла всупереч масовим протестам білорусів і вимогам опозиції провести нові демократичні вибори.

Дана подія викликала миттєву реакцію міжнародної спільноти. #Букви розповідають, як світ відреагував на інавгурацію Лукашенка.

Євросоюз

Від імені Європейського Союзу із заявою виступив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Він наголосив, що Європейський Союз не визнає легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі.

“ЄС ще раз наголошує, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня не були ні вільними, ні чесними. Європейський Союз не визнає їх сфальсифіковані результати. Виходячи з цього, так звана “інавгурація” 23 вересня 2020 року і новий мандат, на який претендує Олександр Лукашенко, позбавлені будь-якої демократичної легітимності“, – йдеться в заяві.

В ЄС виступають за проведення нових демократичних виборів у Білорусі.

Сполучені Штати Америки

США також не визнають Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі після його фактично таємної інавгурації.

Відповідну заяву представника Держдепартаменту США цитують ряд ЗМІ, зокрема американський телеканал CNN і видання Axios.

“Сполучені Штати не можуть вважати Олександра Лукашенка законно обраним лідером Білорусі. Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими. Оголошені результати були сфальсифіковані і не можуть давати легітимності”, – заявив у коментарі CNN представник Держдепартаменту США.

Схожу заяву опублікувало і видання Axios. У Держдепі наголошують, що в Білорусі “рухом вперед повинен стати національний діалог, який веде до того, щоб білоруський народ міг користуватися своїм правом обирати лідерів на вільних і справедливих виборах під незалежним спостереженням”.

Україна

Позицію нашої країни напередодні увечері висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня “інавгурація” Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави”, – наголосив очільник МЗС.

Канада

Міністр закордонних справ країни Франсуа-Філіп Шампань зазначив, що Канада засуджує проведення інавгурації Лукашенка “за зачиненими дверима”.

“Ця інавгурація настільки ж нелегітимна, як і вибори, після яких вона відбувається. Канада вважає, що Олександру Лукашенку не вистачає легітимності для того, щоб бути лідером Білорусі”, – йдеться в офіційній заяві МЗС Канади.

Шампань також повідомив, що Канада виділить 600 тисяч доларів на підтримку громадянського суспільства і демократії в Білорусі (з акцентом на розвиток незалежних ЗМІ, захист прав людини і прав жінок).

Країни Європи

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт зазначив, що вже той факт, що церемонія інавгурації Лукашенка готувалася в обстановці секретності і пройшла без участі громадськості, є “вельми показовим”.

Він наголосив, що Німеччина не визнає Лукашенка президентом Білорусі навіть після його інавгурації, інформує агентство Reuters.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб назвав таємну інавгурацію Олександра Лукашенка дискредитуючою.

“Таємна інавгурація Лукашенка сьогодні (23 вересня) в Мінську, ще більше підриває його репутацію. Його сфальсифіковані вибори були обманом білоруського народу”, – написав Рааб у мережі.

Словаччина також не визнає легітимність Лукашенка. Про це в Twitter заявив очільник МЗС країни Іван Корчок.

“Олександр Лукашенко, який вступив на посаду, не має легітимності керувати своєю країною. Він відповідає за президентські вибори в Білорусі, які не були ні вільними, ні справедливими. Словаччина виступає на стороні громадян Білорусі”, – зазначив Корчок.

Президент Литви Гітанас Науседа також заявив, що президентські вибори в Білорусі не були справедливими.

“Президентські вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими. Їх результат незаконний. Жодна церемонія – помпезна або секретна – не змінить цього незаперечного факту”, – зазначив він.

А міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав інавгурацію “фарсом”.

“Який фарс. Підроблені вибори. Підробка інавгурації. Колишній президент Білорусі не став менш колишнім. Навпаки. Його нелегітимність – це факт з усіма витікаючими з цього наслідками”, – наголосив політик.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що таємна інавгурація Олександра Лукашенка не робить його легітимним президентом Білорусі.

Очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що Лукашенко “явно позбувся свого мандата”. “Сьогоднішня нелегітимна інавгурація Лукашенка суперечить всім принципам демократії”, – зазначив він.

Голова МЗС Данії Йеппе Кофод наголосив, що Лукашенко підтвердив свою нелегітимність, влаштувавши таємну інавгурацію. “Білорусі потрібні вільні, справедливі вибори і демократично обраний президент. Сфальсифіковані вибори повинні вести Лукашенка не в президентський палац, а в список санкцій ЄС”, – написав він у соцмережах.

Очільник МЗС Чехії Томаш Петржічек заявив, що вибори в Білорусі не були вільними і справедливими, що позбавляє легітимності обрання Лукашенка.

З подібною заявою виступили в МЗС Польщі.

“Президент, обраний на недемократичних виборах, не може розглядатися як такий, що здійснює законну владу, незалежно від того, чи є принесення присяги секретним або офіційним”, – відзначили в МЗС.

Позиція Росії

У Кремлі назвали таємну інавгурацію Лукашенка “внутрішньою справою Білорусі”.

“Я вважаю за необхідне ніяк не коментувати, бо це абсолютно суверенне внутрішнє рішення білоруського керівництва, якщо таке рішення прийнято, значить так вважали за доцільне”, – заявив у коментарі журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російське агентство “ТАСС”.

Він уточнив, що не володів заздалегідь інформацією про дату інавгурації Лукашенка.

На запитання, чи був запрошений президент РФ Володимир Путін на церемонію в Мінськ, Пєсков повідомив, що, за його даними, протокольно присутність зарубіжних лідерів на зазначеному заході не була передбачена.