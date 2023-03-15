Коментуючи випадок з російським винищувачем Су-27 та американським безпілотним літальним апаратом, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "Сполучені Штати будуть продовжувати літати там, де дозволяє міжнародне право".

Про це інформує “Голос Америки”.

Нагадаємо, що 14 березня російський літак зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення, повідомили військові США. Президента Джо Байдена поінформував про інцидент радник із національної безпеки Джейк Салліван вранці 14 березня, як повідомило видання CNN.

За словами Остіна, небезпечні маневри Росії, що призвели до падіння американського безпілотника, є “частиною моделі агресивних, ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі.

“Тож не сумнівайтесь, Сполучені Штати продовжуватимуть літати та працювати там, де це дозволено міжнародним правом. Росія зобов’язана експлуатувати свою військову авіацію безпечно та професійно”, – наголосив глава Пентагону на відкритті засідання Контактної групи з допомоги Україні у форматі “Рамштайн”.

Крім того, додається, що координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що США регулярно здійснюють польоти літаків у Європі як у суверенному, так і в міжнародному повітряному просторі “для зміцнення колективної європейської оборони та безпеки”.

Довідково. Безпілотний дрон MQ-9 Reaper є важливим компонентом військового повітряного флоту Сполучених Штатів і використовується як для спостереження, так і для атак, може літати на висоті до 15 кілометрів і був розроблений для тривалих місій до 34 годин. Хоча Reaper може скидати бомби та запускати ракети, його низька швидкість і відсутність захисної зброї дозволяють відносно легко збивати його.