Сполучені Штати Америки будуть застосовувати візові санкції щодо країн, які відмовляються вивозити своїх громадян або затримують їх повернення.

Відповідний меморандум підписав президент США Дональд Трамп.

У меморандумі зазначено, що міністр національної безпеки повідомлятиме держсекретаря про те, що будь-яка держава заперечує або необґрунтовано затримує прийом своїх громадян або резидентів після прохання прийняти цих іноземців. Також будуть вказувати, чи перешкоджають такі дії іноземних держав операціями США з реагування на пандемію COVID-19.

Після того як держсекретар отримає відповідне повідомлення, він повинен прийняти і ініціювати план по накладенню візових санкцій. Рішення потрібно прийняти протягом 7 днів, але не пізніше.

Якщо ж виявиться, що іноземна держава не забирає громадян, маючи для цього вагомі підстави, санкції не будуть застосовуватися. Якщо під час дії санкцій іноземна держава погодитися забрати своїх громадян, санкції припинять діяти.

Меморандум діятиме до 31 грудня 2020 року, якщо не буде продовжений.

Кабмін прийняв рішення зобов’язати всіх українців, які повернулися з-за кордону, пройти двотижневу обсервацію.

Варто зазначити, що протягом останніх декількох днів в Україну повернулися з-за кордону кілька десятків тисяч громадян, щодо яких такий захід як примусова обсервация застосована була. Зокрема, 37,3 тисяч осіб повернулися 27 березня. З них кілька тисяч повернулися з Польщі пішки. 27-29 березня з Таїланду повернулися 140 осіб, ще 700 — з Росії.