У США вимагають, аби Туреччина перестала приймати літаки американського виробництва, які після широкомасштабного вторгнення в Україну привласнила собі Росія. Американські чиновники попередили про ризики для турецьких громадян.

Про це повідомило The Wall Street Journal.

За даними видання, у грудні 2022 року високопоставлені чиновники США попередили про ризики турецьким громадянам, якщо вони надаватимуть певні послуги щодо літаків американського виробництва. Покарання може реалізуватись через ув’язнення, штрафи, втрату експортних привілеїв та інші заходи. Зокрема через дозаправлення та надання запасних частин для літаків американського виробництва, що літають у (чи з) Росію та Білорусь у порушення експортних правил.

Турецькі офіційні особи отримали повідомлення від помічниці міністра торгівлі США Теї Розман Кендлери. У МЗС Туреччини не прокоментували ситуацію виданню.

У лютому 2022 року адміністрація президента США Джо Байдена запровадила експортний контроль, згідно з яким РФ заборонено використовувати літаки американського виробництва у відповідь на напад на Україну. Заборона охоплює будь-які літаки, вироблені в США або котрі містять понад 25% американських компонентів. Росії заборонено здійснювати ними польоти із (чи до) РФ чи Білорусі без ліцензії, виданої Бюро промисловості та безпеки міністерства торгівлі США.

Всупереч зусиллям США та Європейського Союзу щодо повернення літаків власникам – російські авіакомпанії продовжують використовувати Boeing Co. За даними авіаційної аналітичної компанії Cirium, російські та білоруські авіакомпанії з 1 жовтня виконали понад 2 100 рейсів до Туреччини на літаках американського виробництва, серед яких були з Boeing 777, 757 та 737.