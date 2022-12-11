Неназване джерело з оборонного відомства США повідомило The Times, що Пентагон більше не наполягає на тому, щоб Україна не завдавала ударів по військових цілях у Росії.

Про це інформує The Times.

Джерело зазначило, що Пентагон змінив свою точку зору з цього приводу після нещодавніх російських ракетних ударів по українській цивільній інфраструктурі. Також джерело повідомило, що Пентагон став менш стурбованим ризиком ескалації, включаючи ядерну ескалацію з Росією.

Видання припустило, що такий розвиток подій є “зеленим світлом” для ударів українських безпілотників по території Росії. Єдине обмеження – дотримання Женевських конвенцій.

“Ми не говоримо Києву “Не завдавайте ударів по росіянах”. Ми не можемо вказувати, що їм робити. Те, як вони будуть використовувати свою зброю, залежить від них. Ми лише наполягаємо лише, щоб, використовуючи надану зброю, українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій”, – заявив представник американського оборонного відомства.

Зобов’язання України перед західними партнерами раніше передбачали, що Україна має право застосувати силу для повернення всієї своєї території, включно з територією, захопленою Росією у 2014 році.