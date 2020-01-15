Про це повідомляє “Голос Америки”.
Уточнюється, що в 2020 році Україні планується надати 698 мільйонів доларів, серед яких 250 мільйонів на оборонну і 448 – на економічну частину.
За словами посла, пріоритетом українського міністерства оборони є допомога на посилення флоту.
Єльченко заявив, що Україні передадуть у 2020 році ще три катери класу “Айленд”, на які буде встановлено обладнання вартістю 10 мільйонів доларів на кожен.
Також Україна безпосередньо закупить ракетні комплекси “Джавелін”.
“Вони не входять в ту суму допомоги США, але це важливо тому що це вперше такого роду контакт безпосередньо з Пентагоном. Він відкриває нам шлях для реалізації інших проектів, про які зараз ведуться переговори”, – пояснив Єльченко.
- Підприємство “Дослідно-проектний центр кораблебудування”, що входить до складу державного концерну “Укроборонпром”, почало розробляти варіант модернізації патрульних катерів Island, які у вересні минулого року були передані США Військово-морським силам України.