Посол України в США Володимир Єльченко розповів про військову допомогу Україні з боку Штатів в 2020 році.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Уточнюється, що в 2020 році Україні планується надати 698 мільйонів доларів, серед яких 250 мільйонів на оборонну і 448 – на економічну частину.

За словами посла, пріоритетом українського міністерства оборони є допомога на посилення флоту.

Єльченко заявив, що Україні передадуть у 2020 році ще три катери класу “Айленд”, на які буде встановлено обладнання вартістю 10 мільйонів доларів на кожен.

Також Україна безпосередньо закупить ракетні комплекси “Джавелін”.

“Вони не входять в ту суму допомоги США, але це важливо тому що це вперше такого роду контакт безпосередньо з Пентагоном. Він відкриває нам шлях для реалізації інших проектів, про які зараз ведуться переговори”, – пояснив Єльченко.