Про це заявила прессекретар Державного департаменту США Морган Ортагус, повідомляє Fox News.
За її словами, важливо пам’ятати, що Іран заперечував свою провину в авіакатастрофі українського літака.
“Отже, було багато дезінформації”, – сказала Ортагус.
Вона додала, що державний секретар Майк Помпео назвав міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа “пропагандистом найвищого рівня”.
“Багато хто запитує нас: яка наша стратегія після вбивства Кассема Сулеймані і нападу на Сполучені Штати за допомогою балістичних ракет. Це наша стратегія. Ми дипломатично і економічно ізолюємо іранський режим, поки вони не стануть поводитися як нормальна нація”, – наголосила представник Держдепу.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Сьогодні близько сьомої години ранку міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у себе в Twitter заявив, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала “людська помилка під час кризи, викликаної авантюризмом США”.
- Після цього президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухані офіційно підтвердив, що літак МАУ був збитий в небі над Тегераном.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.