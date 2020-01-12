США дипломатично і економічно ізолюють Іран до тих пір, поки вони "не будуть поводитися як нормальна нація".

Про це заявила прессекретар Державного департаменту США Морган Ортагус, повідомляє Fox News.

За її словами, важливо пам’ятати, що Іран заперечував свою провину в авіакатастрофі українського літака.

“Отже, було багато дезінформації”, – сказала Ортагус.

Вона додала, що державний секретар Майк Помпео назвав міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа “пропагандистом найвищого рівня”.

“Багато хто запитує нас: яка наша стратегія після вбивства Кассема Сулеймані і нападу на Сполучені Штати за допомогою балістичних ракет. Це наша стратегія. Ми дипломатично і економічно ізолюємо іранський режим, поки вони не стануть поводитися як нормальна нація”, – наголосила представник Держдепу.