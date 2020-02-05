Про це він сказав під час щорічного звернення до нації.

Американський лідер закликав законодавців затвердити програму, що передбачає висадку перших американських астронавтів на Марсі.

“Підтверджуючи спадковість вільної нації, ми повинні пам’ятати, що Америка завжди була християнською країною. Тепер ми повинні досягти наступної доленосної цілі – Америки в зірках.

Наступним чоловіком і першою жінкою на Місяці повинні стати американські астронавти, щоб використати це як стартовий майданчик для того, щоб Америка стала першою нацією, яка встановить свій прапор на Марсі”, – заявив він.

При цьому, президент нагадав, що фінансування програми з освоєння космосу – наступний крок після того, як його указом в країні були створені Космічні війська США.