Більшість у дві третини голосів асамблеї зі 193 членів у Нью-Йорку може виключити країну із Ради за постійні грубі та систематичні порушення прав людини під час її членства.

Виступаючи у понеділок у Бухаресті (Румунія), Томас-Грінфілд сказала:

“Участь Росії в Раді з прав людини – це фарс. І це неправильно, тому ми вважаємо, що настав час Генеральній Асамблеї ООН проголосувати за її видалення”.

Вона звернулася до 140 країн, “які мужньо об’єдналися”, сказавши, що образи Бучі та спустошення по всій Україні вимагають, щоб міжнародна спільнота поєднала свої слова з діями.

