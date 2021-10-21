Про це заявила представниця США на цих переговорах Кетрін Тай, повідомляє Reuters.
Йдеться про податки, які країни мають платити за взаємодію з технологічними компаніями на кшталт Facebook чи Amazon.
Нові правила почнуть діяти протягом двох років.
Протягом цього часу Європа погодилася створити “кредитний гаманець” для США, куди зараховуватимуть гроші, зібрані наднормово з того, що американські технологічні кампанії мали б сплатити, якби механізм вже діяв. У відповідь США погодились скасувати митні збори у п’яти згаданих країнах.
Ця конкретна угода – частина глобального договору між 140 країнами, які домовилися про нові правила міжнародного оподаткування корпорацій.
- Законопроєкти, які пропонують законодавці ЄС, сигналізують про початок кінця цієї ери секретності з боку компанії Facebook, яка обмежує роботу дослідників на платформі.