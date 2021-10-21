США домовилися з Австрією, Великою Британією, Іспанією, Італією та Францією щодо введення податку на цифрові послуги

Про це заявила представниця США на цих переговорах Кетрін Тай, повідомляє Reuters.

Йдеться про податки, які країни мають платити за взаємодію з технологічними компаніями на кшталт Facebook чи Amazon.

Нові правила почнуть діяти протягом двох років.

Протягом цього часу Європа погодилася створити “кредитний гаманець” для США, куди зараховуватимуть гроші, зібрані наднормово з того, що американські технологічні кампанії мали б сплатити, якби механізм вже діяв. У відповідь США погодились скасувати митні збори у п’яти згаданих країнах.

Ця конкретна угода – частина глобального договору між 140 країнами, які домовилися про нові правила міжнародного оподаткування корпорацій.