Сполучені Штати Америки досягли угоди з Нідерландами та Японією щодо обмеження експорту деяких передових машин для виробництва мікросхем у Китаї.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, угода, спрямована на “підрив амбіцій Пекіна” щодо створення власного виробництва мікросхем, поширює деякі заходи експортного контролю, прийняті США в жовтні, на компанії, що базуються у двох країнах-союзниках, зокрема ASML Holding NV, Nikon Corp. і Tokyo Electron Ltd.

За словами джерел видання, публічного оголошення про обмеження не планується, а їхнє фактичне запровадження може зайняти місяці, поки країни завершать юридичні домовленості.

“Переговори тривають вже давно, але ми про це не повідомляємо. І якщо з цього щось і вийде, то сумніваюся, що це буде дуже помітним”, – заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Речниця Ради національної безпеки Білого дому не відповіла на прохання про коментар. Також відмовився від коментарів і представник міністерства торгівлі Нідерландів.

У повідомленні зазначається, Нідерланди перешкоджатимуть ASML продавати Китаю хоча б декілька машин для занурення в літографію, найсучаснішого виду обладнання в лінії глибокої ультрафіолетової літографії компанії. Обладнання має вирішальне значення для виробництва передових мікросхем. Японія встановить аналогічні обмеження для Nikon.

Відповідна угода є перемогою Джо Байдена, який прагне стримати військовий прогрес Пекіна, відрізавши країну від найменших напівпровідників у світі. Але головний виконавчий директор ASML Пітер Веннінк попередив, що кампанія США може мати непередбачені наслідки, заявивши, що Китай сам розроблятиме технологію, а не імпортуватиме її.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що Нідерланди планують запровадити новий контроль над експортом до Китаю обладнання, яке виробляє мікросхеми, попередньо узгодивши нові правила торгівлі з США, які прагнуть обмежити доступ КНР до високих технологій.

Цей крок Нідерландів, який, по суті, кодифікує та потенційно розширить неофіційну заборону на продаж деяких технологій Китаю, є кроком до активізації зусиль США щодо обмеження виробництва мікросхем та військових амбіцій Пекіна.

Нідерланди та Японія є провідними у світі постачальниками обладнання та ноу-хау, необхідних для виробництва передових напівпровідників, за межами США, але Вашингтону ще не вдалося повністю залучити цих союзників.

Нові експортні обмеження, які розглядаються Нідерландами, можуть заборонити продаж обладнання, здатного виготовляти мікросхеми, позначені як 14 нанометрів, або більш просунуті з використанням посилання на галузевий стандарт для вимірювання напівпровідникової технології. Цей крок може привести нідерландські правила принаймні частково у відповідність з обмеженнями США, оголошеними 7 жовтня.

Обмеження можуть вдарити по нідерландській фірмі ASML Holding NV, яка є одним із найважливіших у світі постачальників обладнання, необхідного для виробництва передових напівпровідників, і була втягнута в спроби Вашингтона обмежити можливості Пекіна виробляти власні мікросхеми високого класу. Згідно з останнім річним звітом, на Китай припало близько 15% доходу компанії минулого року.

Поки незрозуміло, що як відіб’ються нові обмеження на продажах ASML у Китаї. Офіційні особи все ще обговорюють деталі, але цей крок може фактично призупинити експорт машин для імерсійної літографії компанії, її другого найсучаснішого обладнання, для китайських клієнтів, які використовують їх у поєднанні з інструментами інших постачальників для виробництва 14-нанометрових мікросхем або тих, що є більш просунутими.

Вашингтон має певні важелі впливу на Нідерланди, оскільки ASML використовує компоненти, виготовлені в США. З початку жовтня американські чиновники погрожували, що якщо союзники не дотримуватимуться нових заходів експортного контролю, вони можуть заборонити продаж Китаю іноземного обладнання, яке містить навіть найменшу кількість американських технологій.

Нідерландські офіційні особи схильні співпрацювати зі США щодо обмеження доступу Китаю до чіп-технологій, тому що вони поділяють схожі проблеми національної безпеки, сказали джерела.

Також за словами джерел, високопосадовець Ради національної безпеки США Тарун Чхабра та заступник міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки Алан Естевез відвідали Нідерланди наприкінці листопада, щоб обговорити питання експортного контролю з офіційними особами країни.