Про це повідомив американський сенатор-демократ Кріс Мерфі в “Твіттері”.
За словами Мерфі, за вбивство Шишова має відповісти невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко.
“Смерть білоруського активіста Віталія Шишова викликає тривогу, і США повинні запропонувати Україні будь-яку необхідну допомогу під час проведення розслідування. Лукашенко повинен заплатити ціну за переслідування своїх критиків, насамперед на території інших країн”, – написав сенатор.
The death of Belarusian activist Vitaly Shishov is disturbing – and the U.S. should offer any necessary assistance to Ukraine as they carry out an investigation.
Lukashenka must pay a price for targeting his critics, particularly on other countries' soil.https://t.co/qcluGeojE9
— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) August 3, 2021
Напередодні стало відомо, що в Києві розшукують Віталія Шишова — очільника організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, котрі були вимушені мігрувати до України. 3 серпня в одному з київських парків Шишова знайшли повішеним.
- Як заявив представник “Білоруського дому в Україні” Юрій Щучко, на обличчі Віталія Шишова були сліди побиття.
- А опозиційний білоруський Telegram-канал NEXTA повідомляв, що Віталій Шишов займався верифікацією співробітників Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі, які могли працювати в Україні.
- Правоохоронці наразі розглядають дві версії загибелі в Києві громадянина Білорусі, голови організації “Білоруський дім в Україні” Віталія Шишова.
- У білоруса Віталія Шишова, котрого знайшли повішеним у Києві, виявили садна на тілі.
- Інтернет-видання Bellingcat, що займається журналістськими розслідуваннями, візьметься за справу щодо смерті глави “Білоруського дому в Україні” Віталія Шишова.
- Дівчина голови Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, якого знайшли мертвим, Божена Жолудь заявила, що він не скаржився на стеження за ним, але був більш уважний.
- Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі справу про смерть очільника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова.
- Сполучені Штати сподіваються на повне й ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин смерті громадянина Білорусі, голови громадської організації Білоруський дім в Україні Віталія Шишова.