Про це повідомив американський сенатор-демократ Кріс Мерфі в “Твіттері”.

За словами Мерфі, за вбивство Шишова має відповісти невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко.

“Смерть білоруського активіста Віталія Шишова викликає тривогу, і США повинні запропонувати Україні будь-яку необхідну допомогу під час проведення розслідування. Лукашенко повинен заплатити ціну за переслідування своїх критиків, насамперед на території інших країн”, – написав сенатор.

The death of Belarusian activist Vitaly Shishov is disturbing – and the U.S. should offer any necessary assistance to Ukraine as they carry out an investigation.

Lukashenka must pay a price for targeting his critics, particularly on other countries' soil.https://t.co/qcluGeojE9

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) August 3, 2021